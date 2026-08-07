El vehículo, de alquiler, quedó incrustado en la estructura de una obra de rehabilitación junto a la ermita de San Telmo y sus ocupantes huyeron del lugar

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife busca a los ocupantes de un turismo que esta madrugada se empotró contra el andamio de una obra en la avenida Marítima. El accidente ocurrió sobre las 4:15 horas junto a la ermita de San Telmo y obligó a intervenir a los bomberos, que no pudieron retirar el vehículo por motivos de seguridad.

El coche quedó incrustado en el andamio instalado para las obras de rehabilitación de la ermita de San Telmo. Tras el impacto, sus ocupantes abandonaron el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El accidente se produjo de madrugada en la avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife. El turismo terminó empotrado contra la estructura metálica de la obra.

El vehículo pertenece a la marca Skoda y figura como coche de alquiler. Ahora, la Policía Local trata de identificar a las personas que viajaban en él.

Además, los agentes investigan las circunstancias que rodearon el siniestro y mantienen abierta la búsqueda de los ocupantes.

Los bomberos no pudieron retirarlo

Los bomberos acudieron al lugar para intentar retirar el coche. Sin embargo, si movían el vehículo, el andamio podía perder estabilidad y comprometer la seguridad de la obra de rehabilitación de la ermita.

Por ese motivo, los servicios de emergencia contactaron con los responsables de la obra para coordinar un plan que permita desmontar parte del andamio antes de retirar el turismo.

La Policía revisará las cámaras de seguridad

Ahora, la Policía Local revisará las imágenes de las cámaras de videovigilancia cercanas para intentar reconstruir el recorrido del vehículo e identificar a sus ocupantes.

La investigación continúa abierta mientras los técnicos trabajan para retirar el turismo sin poner en riesgo la estructura del andamio