El Cabildo impulsa una nueva etapa de la campaña de voluntariado ‘Aliadas por la Conservación de los Acantilados de Teno’

Se renueva una nueva jornada del voluntariado del Cabildo de Tenerife para conservas los Acantilados de Teno, que pretende ahondar en la protección de los Acantilados de Los Gigantes dado su alto valor ecológico, paisajístico y de biodiversidad frente a la presión de actividades de ocio y turismo.

salidas interpretativas en kayak por los Acantilados de Los Gigantes / Cabildo de Tenerife

Mediante distintas jornadas de sensibilización, el proyecto pretende informar sobre las especies y hábitats de Los Gigantes y Punta de Teno. Además, se han establecido conversaciones con usuarios de la zona para transmitir las buenas prácticas.

Fases de las jornadas de conservación

La segunda fase de la iniciativa se centra en la divulgación ambiental mediante algunas actividades. Entre ellas destacan dos salidas interpretativas en kayak por los Acantilados de Los Gigantes, que reunieron a 43 jóvenes.

Y por último, la tercera actuación busca obtener información de cómo gestionar el espacio mediante la observación de la fauna marina, las aves y las posibles afecciones que se producen en el litoral.

Futuras iniciativas de voluntariado

Los días 8 y 22 del mes de agosto serán las próximas jornadas de voluntariado. Que pretenden seguir la misma metodología de observación y recopilación de información.

El fin de la campaña llegará el 29 de agosto con un encuentro participativo para compartir las conclusiones de las observaciones realizadas.