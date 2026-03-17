UP2U Project nació en Canarias para ayudar a la integración de menores en exclusión social y ahora aterriza en Madrid para recaudar fondos para seguir creando programas que los ayuden a tener una segunda oportunidad

Cuando un menor llega a cometer un acto delictivo, hay que mirar tanto a su pasado como a su futuro. En su historia de vida, lo habitual es encontrar muchas dificultades en su entorno familiar y social. En su futuro, se abren varios caminos que pueden ser aún más destructivos o estar llenos de oportunidades. El proyecto canario UP2U quiere intervenir en ambos aspectos para prevenir antes y para guiar el camino hacia la integración después.

Un grupo de menores de centros de Madrid en La Didáctica, una fundación centenaria en Madrid con la que UP2U ha firmado un convenio para que jóvenes vulnerables puedan asistir a sus clases acompañados de sus educadores.

UP2U Project es un proyecto solidario que comenzó en 2016 impulsado por Reyes del Carmen Martel, magistrada-juez del Juzgado de Menores nº1 de Las Palmas de Gran Canaria. En esta década se ha consolidado esta iniciativa, que tiene entre sus principios esenciales mejorar la coordinación entre el tercer sector y las administraciones públicas, para mejorar la vida de menores y jóvenes.

Ahora aterriza en Madrid, donde este jueves 19 de marzo a las 20:00 horas celebra en el Colegio de abogados de Madrid (calle Serrano, 9), una cena benéfica para recaudar fondos que permitan «hacerle un traje a medida» a cada menor con dificultades». Así lo ha expresado la propia Reyes Martel en una entrevista este martes en el programa Buenos Días Canarias.

La magistrada habla desde la experiencia como jueza y como activista. Ese «traje a medida» es el paquete de medidas que se diseña para cada caso, para cada menor en apuros que es detectado por el sistema. Con esos fondos se puede actuar para que tenga una infancia sana y segura o para que comiencen un camino hacia ese futuro de integración.

En esa cena benéfica se recaudarán fondos, pero también se puede aportar a través de la Fila Cero, es decir, se puede comprar una entrada aunque no se acuda.

Cena solidaria

El impulso del voluntariado y la responsabilidad social corporativa son fundamentales como vías de solidaridad. Este es uno de los motivos por los que UP2U Project se ha trasladado a Madrid. El día 19 de marzo, en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, a partir de las 20:00 horas (hora peninsular) se celebrará una cena solidaria.

Un punto de encuentro de empresas, fundaciones, medios e instituciones con un doble objetivo. Buscan recaudar fondos para sostener los programas de acompañamiento a menores y jóvenes. Además, se persigue generar una conciencia social sobre la importancia de la justicia restaurativa, la educación en valores y la segunda oportunidad.

Esta cena solidaria tendrá ‘embajadores de honor’, entre los que se encuentran: