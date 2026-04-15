Del marketing a la solidaridad, el recorrido de un barbero majorero que ha emocionado a las redes

Un barbero de Fuerteventura quiso hacer una acción promocional regalando un corte de pelo a alguien al azar, pero el destino le llevó hasta una persona sin hogar que cambió su perspectiva

Félix es un barbero y peluquero de Fuerteventura que, como tantos otros, quiso utilizar las redes para mostrar su trabajo y atraer clientes. Para ello, tuvo una idea: salir a la calle y ofrecerle un corte gratis a una personas elegida aleatoriamente. Esa fue la idea inicial, pero el destino le tenía preparada otro final. En su búsqueda encontró a Nicolás, una persona sin hogar que cambió su perspectiva en muchos sentidos.

Félix cortando el pelo a Nicolás

De mostrar su manejo con las tijeras haciendo un corte moderno y atrevido, pasó a eliminar todo el pelo de su cliente. Era lo que le pedía este hombre, que al no contar con recursos para repetir este acicalado, prefería esta opción. Así, con su trabajo, Félix se dio cuenta de que un pequeño gesto podía hacer mucho por otra persona.

La emoción de Nicolás ha sido la mejor recompensa para este barbero, que después de esta primer experiencia ha decidido repetir nuevas acciones solidarias. Y como un gesto de bondad siempre atrae más, ya se han sumado otras personas a este camino de ayuda altruista. Su propio compañero ha imitado esta acción. Después de 15 años de carrera, para Félix este haya sido, probablemente, uno de sus trabajos más sencillos, pero también más reconfortantes.