Agreden a una persona sin hogar en Lanzarote

Las imágenes dejan claro que el hombre fue agredido sin ningún motivo mientras estaba recostado en la acera cera de un centro comercial de Lanzarote

En Lanzarote, una persona sin hogar ha sido agredida en las inmediaciones del Centro Comercial Open Mall. En la imagen a la que ha tenido acceso La Voz de Lanzarote, se ve cómo un individuo le propina una patada en la cabeza a la víctima, que en ese momento estaba recostada en la acera. Varios testigos avisaron a la Policía Nacional, pero no pudieron localizar al agresor. Según ha podido saber Televisión Canaria, la víctima no ha querido presentar denuncia.