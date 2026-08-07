Los fuegos de San Lorenzo 2026 podrán verse en streaming

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retransmitirá en streaming el espectáculo pirotécnico de los Fuegos de San Lorenzo, Fiesta de Interés Turístico de Canarias

La gran noche de las fiestas de San Lorenzo, en la que tiene lugar la Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores, tendrá lugar, como cada año, en la madrugada del 9 al 10 de agosto, a la 01:00 horas.

¿Dónde ver los Fuegos de San Lorenzo?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad Municipal Turismo LPA, realizará una cobertura especial del acto principal de esta fiesta de la ciudad, declarada de Interés Turístico de Canarias y los fuegos se podrán seguir por streaming a través de cualquier dispositivo móvil.

Aunque la mejor opción siempre es acudir y verlos en primera persona, el cielo de la capital grancanaria iluminado por los Fuegos de San Lorenzo, se podrá ver esta vez en directo a través de las páginas oficiales de Turismo LPA en Facebook (@LPAVisit) y YouTube (@TurismoLPA).

Fuegos de San Lorenzo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria



Durante la velada se quemarán un total de 504 kilos de material pirotécnico entre la quema de castillos y los volcanes, 46 kilos más que el pasado año.

La transmisión en streaming comenzará 15 minutos antes de la medianoche pirotécnica (00:45 horas) e incluirá un operativo técnico con diferentes cámaras distribuidas en puntos estratégicos del pueblo para ofrecer una perspectiva inmersiva y multicámara del Volcán de Voladores.

Fiesta de Interés Turístico de Canarias

Las Fiestas de San Lorenzo, que fueron declaradas Fiestas de la Ciudad en 1990, hace ya 36 años. En junio de 2022 alcanzaron la distinción oficial como Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Asimismo, la Comisión de Fiestas fue galardonada con la Medalla de Oro de la Ciudad en 2023 en reconocimiento a su arraigo social, cultural y patrimonio tradicional.