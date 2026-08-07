Considerada que, en una situación así, la principal vía para contener el flujo migratorio es colaborar con países emisores y de tránsito

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha abogado este viernes por «tener las mejores relaciones posibles» con Marruecos frente al fenómeno de la inmigración irregular, afirmando que se trata de un país con el que «estamos obligados a colaborar, a entendernos».

Pestana, por «tener las mejores relaciones posibles» con Marruecos frente a la inmigración. EFE/ Quique Curbelo

Pestana, en una rueda de prensa convocada para rendir cuentas de la inversión estatal en Canarias y a preguntas de periodistas sobre la oleada de inmigrantes registrada en Ceuta, que ha calificado de «tragedia tremenda», ha dicho que estos «son temas en que se debe colaborar en ambos países para controlarlos, para que no se produzca este tipo de flujos repentinos».

Ya que, en materia de inmigración, en África «la presión de salida sigue existiendo, no nos vamos a engañar», en la medida en que en muchos países del continente «hay una buena parte de la población con zonas de conflictos, con zonas con una inestabilidad muy importante».

Y es que, en esa coyuntura, ven como única opción de futuro tratar de buscar nuevas oportunidades trasladándose a Europa, ha dicho el delegado del Gobierno en Canarias.

Colaboración entre países emisores y de tránsito

Además, ha considerado que, en una situación así, la principal vía para contener el flujo migratorio es colaborar con países emisores y de tránsito de esas personas que pretenden huir a Europa. Prueba de ello es el «descenso bastante pronunciado» que se ha producido en el número de llegadas de inmigrantes africanos a Canarias, de un 60 % el año pasado respecto al anterior, y que en este 2026 se estima que será entre un 30 y un 40 % respecto al 2025.

Bajada que ha dicho es producto de «una muy buena colaboración de las autoridades con los países de origen» del flujo migratorio, como Mauritania, Senegal y Marruecos, y del apoyo financiero que España y Europa les vienen prestando para acometer inversiones que, por un lado, mejoren las oportunidades de vida de la población y, por otro, la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad.

Tanto para controlar las fronteras y dificultar la salida de emigrantes como para potenciar que la población con dificultades vea mejores opciones de futuro sin tener que abandonar sus lugares de origen, ha argumentado.