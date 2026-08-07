La GC-3 sentido norte abre este domingo tras adelantar una semana la obra

El cierre en sentido al sur de la isla se realizará el domingo por la noche, a partir del lunes, los vehículos tendrán que desviarse por los túneles de La Ballena (GC-23)

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, abrirá este domingo por completo a la circulación el viaducto del Guiniguada. Tras adelantar una semana los plazos previstos de la obra de impermeabilización que, en un principio, se estimaba durarían 14 días. Al mismo tiempo, el domingo por la noche se procederá al corte del mismo tramo en sentido sur para ejecutar los mismos trabajos en el tablero del puente del lado tierra.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Con esta reordenación de los tiempos de trabajos, se estima ahora que la obra al completo el 23 de agosto, si no se registran incidencias durante su ejecución.

Con el corte del lado sur durante la noche del domingo, a partir de entonces y durante 14 días, los conductores que circulen por la GC-3 hacia Telde o el sur de la isla tendrán que desviarse pasado Siete Palmas por la GC-23. Se trata de la carretera de los túneles de La Ballena, para acceder a la ciudad baja y continuar el trayecto a través de la Avenida Marítima de la capital y la GC-1.

Este segundo puente del viaducto es unos metros más largo que el del sentido norte, por lo que las tareas de impermeabilización podrían prolongarse un poco más que en la primera calzada en la que se actuó.

La climatología una de las mayores complicaciones

“Hemos demostrado una capacidad de ejecución de la obra enorme”, aseguró Augusto Hidalgo, “hay que decir que estamos hablando de un trabajo que inicialmente se preveía en tres meses con cinco trabajadores soldando, pero hemos metido 20 operarios, hemos usado propano para multiplicar por dos la capacidad calorífica de los soldadores y poder hacer el trabajo en la mitad de tiempo.»

Sobre las incidencias, Hidalgo apuntó que «la más dura ha sido la climatología que lunes y martes, e incluso miércoles estuvieron aquí a más de 35 grados». Por tanto, hemos adelantado increíblemente una semana al plazo inicialmente establecido”.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Proceso de impermeabilización

Como explicó el vicepresidente del Cabildo, durante la tarde y noche del sábado se procederá a retirar el corte del sentido norte. Para ello, se ha tomado la decisión de asfaltar con una primera capa intermedia que permite el paso del tráfico sin problema. Más adelante, y en horario nocturno, extender la definitiva capa de rodadura que pondrá fin a toda la actuación. Por eso, los primeros días, las marcas viales sobre este puente serán de color amarillo.

Una recomendación de los técnicos de la Consejería pues consideran que es la mejor la alternativa para minimizar las retenciones. El lunes 10 todos los operarios y maquinarias trabajarán parar preparar la superficie de la calzada sur para la impermeabilización de este tablero del viaducto. La calzada en sentido sur se fresará la actual capa de asfalto con una profundidad de 10 centímetros. Hasta llevarla casi a la altura del hormigón del puente.

Una vez terminado se extenderá una capa de regularización para que la superficie esté lo más plana posible. Todo ello antes de instalar las láminas asfálticas que compondrán la impermeabilización del puente, unas maniobras que se espera empezar el martes.

Más de 18.000 metros cuadrados

En total se van a impermeabilizar más de 18.000 metros cuadrados en los dos tableros que conforman el viaducto del Guiniguada. Unas labores que se están realizando en tiempo récord ya que, habitualmente, estas labores conllevan una duración mayor. Esta obra está incluida en la actuación para el reasfaltado de 11 kilómetros de la Circunvalación. La Consejería la adjudicó el año pasado por 18.722.343 euros.

La impermeabilización corresponde al Lote 2 de esta obra, que ejecuta Lopesan Asfaltos y Construcciones. Y sólo en estos trabajos se van a emplear 2,2 millones de euros del montante total.

Trabajo en la GC-3 sentido sur

Como se hizo la primera semana de estas labores, los trabajos deberán realizarse en horario diurno, circunstancia que hace necesario cortar el tráfico al completo. Con estas obras se dota al viaducto del Guiniguada de la impermeabilización necesaria que deben llevar todas las estructuras de carretera de este tipo. Algo de lo que carecía el puente desde su construcción. Una circunstancia que afectó a la estabilidad de los tensores de acero internos del viaducto.

El Servicio de Obras Públicas ha establecido que, durante el cierre en sentido sur, los desvíos se producirán por los túneles de La Ballena (GC-23) hacia Julio Luengo hasta la Avenida Marítima y de ahí a la GC-1.

Con el objetivo de reducir al máximo las afecciones, el Cabildo solicita a la ciudadanía máxima colaboración durante el desarrollo de los trabajos. Recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar los itinerarios alternativos y utilizar el transporte público siempre que sea posible.

Imágenes: Cabildo de Gran Canaria