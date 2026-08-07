Controlado el incendio en Barranco Grande en la zona de La Gallega, Tenerife

Los bomberos trabajaron para apagar el fuego en Santa Cruz de Tenerife que comenzó por una quema de rastrojos

Un incendio afectaba este viernes al barrio de La Gallega en Santa Cruz de Tenerife. El fuego comenzó a las cuatro de la tarde por una quema de rastrojos. Los equipos de emergencia trabajaban para apagar las llamas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los servicios de emergencia enviaron rápidamente varios recursos al lugar de los hechos. Concretamente, dos vehículos de extinción combatían las llamas en el barranco. Además, se contó con un vehículo nodriza de apoyo.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Por consiguiente, el trabajo ha reducido la intensidad del fuego. Sin embargo, el incendio cuenta con control oficial por parte de las autoridades competentes.

Evolución del incendio

El fuego quemaba activamente la zona alta de Barranco Grande, una zona de difícil acceso. Afortunadamente, esta zona geográfica específica tiene muy poca vegetación a su alrededor. Por lo tanto, esta característica del terreno facilitó enormemente el trabajo de los bomberos allí.

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Imágenes de Germán González