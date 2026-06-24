Su presidenta, Victoria López, advierte de que el sector turístico está perdiendo competitividad por la dificultad para encontrar empleados y reclama más efectivos policiales en las zonas turísticas.

El Grupo Fedola destina habitaciones de clientes para alojar a trabajadores por la falta de vivienda / Foto: La Radio Canaria.

La presidenta del Grupo Fedola, Victoria López, ha asegurado en De La Noche Al Día, de La Radio Canaria, que la crisis de acceso a la vivienda está obligando al sector turístico a recuperar soluciones extraordinarias para poder mantener sus plantillas.

«Hemos vuelto de nuevo a dar habitaciones de personal. También, habitaciones de clientes que hemos destinado a dar alojamiento a compañeros», explicó.

López reconoció que se trata de una respuesta temporal y que no resuelve el problema de fondo. «Desde luego no es una solución permanente ni para resolver el problema de la vivienda, pero al menos los días de trabajo tienes un sitio donde vivir», señaló.

«No encontramos gente para trabajar»

La presidenta de Fedola alertó de que la falta de vivienda y la dificultad para cubrir bajas están restando competitividad al sector turístico canario.

«Estamos perdiendo competitividad en el sector turístico. Vamos a tener serios problemas. No encontramos gente para trabajar y tampoco encontramos personas para sustituir las bajas inmediatas», afirmó.

En este sentido, pidió la implicación de las administraciones para afrontar una situación que, a su juicio, puede acabar repercutiendo en uno de los principales motores económicos de las islas.

Victoria López: «No encontramos gente para trabajar» / Foto: La Radio Canaria.

Críticas al sistema de bajas laborales

López también se mostró crítica con el sistema de gestión de las bajas médicas, al considerar que está generando dificultades adicionales a las empresas.

«El sistema canario de salud no está ayudando. Tiene que poner medidas. Para una baja de una gripe están dando diez días de baja. Hay personas que se curan en dos días y otras en diez e incluso quince», indicó.

La presidenta de Fedola advirtió de que la acumulación de bajas y la imposibilidad de cubrirlas está teniendo un impacto directo en la organización del trabajo y en la capacidad de respuesta del sector.

Más efectivos policiales en las zonas turísticas

En materia de seguridad, López insistió en que Canarias sigue siendo «un destino seguro», aunque reclamó un refuerzo de la presencia policial en las zonas turísticas.

«Hemos pedido refuerzos de efectivos paseando por la zona. Ha habido voluntad, pero no hay suficientes efectivos», aseguró.

Mientras tanto, los hoteles han intensificado las recomendaciones a los visitantes, especialmente en los establecimientos de cinco estrellas. «Lo que hacemos en recepción es dar recomendaciones. Les invitamos a dejar las joyas en las cajas fuertes y a no salir para no llamar la atención», concluyó.