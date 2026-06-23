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Noche de San Juan; tiempo de hogueras, magia y tradición

Redacción RTVC
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Numerosos puntos de Canarias celebran esta previa al día de San Juan con espectáculos y fuego en una de las noches más mágicas del año

Hoguera de San Juan en Telde
Noche de San Juan; tiempo de hogueras, magia y tradición.

La víspera del día de San Juan es una noche celebrada por muchos con hogueras, música y magia. Son varios los puntos de Canarias que concentran a una gran cantidad de gente alrededor de las hogueras.

En todas las islas hay puntos elegidos y protegidos por las autoridades para evitar incidentes fruto del fuego.

Uno de esos puntos es en Gran Canaria la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se vivirá una noche de mucha música con un espectáculo de fuegos artificiales. Una ciudad que también celebra sus Fiestas Fundacionales. También Telde celebra por todo lo alto esta noche tan especial. Este año, el municipio cuenta con más de una veintena de hogueras registradas, una cifra que contrasta con las cinco del pasado año y que refleja el creciente interés de la ciudadanía por mantener viva esta tradición.

En Tenerife, Puerto de la Cruz en el norte y El Médano en el sur de la isla, son dos de las localidades a las que acuden un mayor número de personas. También en la Punta del Hidalgo se celebra esta mágica noche.

En Lanzarote la noche de San Juan se vive de manera muy especial. Este año en Arrecife se ha hecho un esfuerzo para que esta jornada no pierda la esencia del pasado.

En La Gomera celebran también esta noche alrededor del fuego. En Vallehermoso, por ejemplo, tiene un significado especial porque honra al patrón del municipio, San Juan Bautista.

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