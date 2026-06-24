El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, mostró respeto a la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles que jamás ha conocido y no habría tolerado conductas irregulares en el PSOE como las que han llevado a algunos de los casos judiciales que afectan al partido.

Sánchez, en su comparecencia ante el pleno del Congreso para exponer su posición sobre esos casos, ha garantizado que su partido no se ha financiado irregularmente.

«No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno, y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, o insinúe, no susurre, que lo demuestre con pruebas» ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados celebrada este miércoles. EFE/Chema Moya

El presidente del Gobierno ha expresado su respeto a la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y ha recalcado que en España no puede haber ningún espacio de impunidad de personas corruptas, «sean quienes sean».

Sánchez se ha referido así por vez primera a la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 24 años de prisión al exministro en su comparecencia ante el pleno del Congreso para exponer su posición ante los diversos casos judiciales que afectan al PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso este miércoles, 24 de junio 2026. Imagen EFE

El jefe del Ejecutivo ha recordado cuándo se fueron conociendo los hechos que han derivado en esta sentencia, pero ha pedido separar la realidad de los hechos de todas las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, de «los titulares, filtraciones y especulaciones de los actores políticos y mediáticos».

Confianza en Zapatero

El jefe del Ejecutivo también ha asegurado este miércoles que sigue confiando en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su trayectoria y por la «convicción» con la que ha defendido la «legalidad de su actividad privada».

«Esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece», ha subrayado el presidente.

Asimismo, ha incidido en que en el Ejecutivo de Zapatero «no hubo un solo escándalo» de corrupción, no ostenta un cargo público desde hace 15 años y está avalado por su colaboración con la Justicia.

A su vez, ha destacado que «nadie puede aún sacar conclusiones» sobre la investigación de este caso, en la que el Ejecutivo «no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar».

Sobre el rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra, Sánchez ha sido tajante. Al Gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo, ha recordado, y «la respuesta es clara, rotunda y contundente»: «no la hubo», ha asegurado.

Casos que afectan a su familia

Durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, también ha tenido palabras de defensa para su hermano y su esposa, ambos con procedimientos judiciales en curso, en el caso del hermano pendiente de sentencia y en el de su esposa, pendiente de juicio.

Sánchez denunció la existencia de un supuesto patrón de acoso político y mediático dirigido contra su entorno familiar, similar al que, según afirmó, se ha producido en otros países. A su juicio, este mecanismo consiste en la difusión inicial de informaciones falsas que posteriormente derivan en denuncias promovidas por organizaciones vinculadas a la ultraderecha.

Estas denuncias dan paso a procedimientos judiciales que, independientemente de su desenlace, provocan un importante daño reputacional debido a la lentitud de la justicia. En sus palabras, el proceso sigue una secuencia clara: “primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño reputacional”.

El presidente aseguró que no utilizaría la tribuna del Congreso para defender personalmente la inocencia de su esposa y de su hermano, ya que, según indicó, serán ellos quienes lo hagan en los tribunales. No obstante, repasó los detalles de ambos casos. Sobre su esposa, recordó que comenzó a colaborar con la Universidad Complutense en 2012, antes de que él asumiera la Secretaría General del PSOE y varios años antes de llegar a la Presidencia del Gobierno.

Subrayó además que no percibió ingresos por dirigir una cátedra extraordinaria ni por el desarrollo de un software, afirmando que la cantidad recibida fue “cero euros”. También destacó que la investigación judicial abierta contra ella se ha llevado a cabo en contra del criterio de la Fiscalía y que varias decisiones del proceso han sido revocadas total o parcialmente por la Audiencia Provincial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Informa: Redacción Informativos RTVC

En relación con su hermano, explicó que la plaza por la que está siendo investigado fue convocada en 2017, cuando él no ocupaba ningún cargo en el PSOE. Añadió que la denuncia partió de una asociación ultraderechista que le acusó de fraude fiscal en Portugal, una acusación que, según sostuvo, ya ha sido desmentida.

Finalmente, Sánchez expresó su confianza en la justicia y en la labor de la mayoría de jueces, aunque criticó duramente al PP y a Vox por, a su juicio, actuar con hipocresía, vulnerar la separación de poderes y utilizar acusaciones de corrupción mientras afrontan numerosos procesos judiciales abiertos.

Continuar

Pedro Sánchez ha insistido que, ante los casos judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno, la pregunta no es si deben continuar sino «cómo no vamos a continuar».

Sánchez ha hablado de «tres elementos que componen ese nubarrón que eclipsa hoy nuestro debate público», en referencia al caso Ábalos, a la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

Pero ha señalado las diferencias que, en su opinión, hay entre todos ellos, ya que, a su juicio, con los de su entorno el objetivo es «debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras«.

«Y ante este panorama para mí la pregunta no es si debemos continuar; la pregunta es cómo no vamos a continuar», ha añadido.

Aunque ha reconocido que faltan políticas por aplicar y problemas por resolver, como la vivienda y la sanidad, ha defendido la labor de su Gobierno y ha pedido el apoyo a sus socios del Gobierno, a quienes ha asegurado que el Ejecutivo «limpia lo que tenga que limpiar».

Feijóo pide a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones anticipadas ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo.

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, en el marco de la comparecencia de Sánchez para informar sobre los distintos procedimientos judiciales relacionados con miembros de su partido, Feijóo ha asegurado que la única decisión que esperan los ciudadanos del presidente es que dé la palabra a las urnas.

«Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva y vayamos a votar», ha afirmado el líder de la oposición al inicio de su intervención.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. EFE

Feijóo ha sostenido que Sánchez no comparece por sus méritos en el ámbito internacional, sino por la situación política derivada de los escándalos que, a su juicio, rodean a su Ejecutivo. «No está aquí por ser el número uno de los líderes mundiales, sino por ser el uno de un Gobierno corrupto», ha declarado.

En ese contexto, el presidente del PP ha acusado directamente a Sánchez de liderar un «sistema organizado de corrupción» que, según ha dicho, «se gestó, operó y benefició a su entorno más inmediato». «La corrupción es usted», le ha espetado desde la tribuna del Congreso, para concluir que el presidente del Gobierno es el «nexo político corruptor».

Asimismo, Feijóo ha insistido en atribuir a Sánchez la responsabilidad política por todos los casos de supuesta corrupción que afectan al PSOE y a personas de su entorno, asegurando que los hechos conocidos hasta ahora sitúan al presidente «en el lado incorrecto de la ley», lo que, en su opinión, hace «imposible» su defensa política.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo interviene en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/Chema Moya

A los socios del Gobierno

El líder popular también se ha dirigido a los partidos que sostienen al Ejecutivo y les ha instado a promover una moción de censura para desalojar a Sánchez de La Moncloa. «Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura; por mí, hoy mismo», ha afirmado.

Durante su discurso, Feijóo ha advertido a los socios parlamentarios del PSOE de que han pasado de ser aliados del presidente a convertirse en «sus cómplices». Además, les ha avisado de que, si mantienen su respaldo al Ejecutivo, «acabarán siendo simples daños colaterales».

Por «decencia» y por respeto a la institución parlamentaria, ha defendido que los grupos que apoyan al Gobierno deberían impulsar esa moción de censura y, posteriormente, permitir que sean los ciudadanos quienes decidan el futuro político del país mediante unas elecciones generales.

«Quien prefiere un Gobierno corrupto y que miente a otro honesto y que cumple su palabra, es quien tiene que asumir la responsabilidad de que esta situación se prolongue», ha concluido Feijóo.