Koldo García es condenado a 19 años de prisión y Víctor de Aldama a 4 años y medio pero no entrará en prisión por su colaboración con la Justicia

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en plena pandemia, en el año 2020, y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Por unanimidad, los siete magistrados imponen asimismo una pena de 19 años de prisión para su exasesor Koldo García -y un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- le condenan a 4 años y medio, pero le suspenden la pena.

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