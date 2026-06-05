Virginia Gallo: “La clave está en no competir en el ‘qué está pasando’, sino en aportar contexto, ritmo y cercanía”

La responsable del área digital de RTVC analiza el despliegue en web y redes sociales ante la histórica visita del papa a Canarias

Virginia Gallo, adjunta a la Dirección de Informativos para el área digital.

Los próximos días 11 y 12 de junio, las miradas estarán puestas en la cobertura de la histórica visita del papa León XIV a las Islas. En un entorno mediático cargado de señales en directo y titulares, el departamento digital de RTVC ha optado por una estrategia basada en el contexto, la utilidad pública y los formatos adaptados al teléfono móvil. Virginia Gallo, adjunta a la Dirección de Informativos para el área digital, cuenta a través de esta entrevista el trabajo previo de planificación, las herramientas técnicas movilizadas y el objetivo de acercar la actualidad de este evento a todo tipo de públicos mediante narrativas más visuales y directas.

Virginia, cubrir informativamente la visita de un papa siempre es un reto, pero en Canarias lo es aún más al ser la primera vez en la historia que ocurre. ¿Cómo se organiza desde el departamento digital este acontecimiento inédito y cuándo empezaron a preparar toda la estrategia?

Desde el departamento digital de RTVC, este tipo de coberturas están llenas de complejidades, y más cuando es un evento tan excepcional como este. Un apasionante reto desde el punto de vista informativo para todo el equipo. En el caso de la visita de un papa a Canarias, lo primero es entender que no estamos ante una noticia puntual, sino ante un proyecto editorial completo que se activó desde hace semanas y que continuará una vez el papa regrese a Roma, porque ahí llegará el momento del análisis, de dejar un archivo para la historia.

En nuestro caso, empezamos a trabajar con bastante antelación. Primero se diseñó la arquitectura de la cobertura en la web, con un espacio central que funcione como punto de referencia para toda la información como es Visita papa León XIV a Canarias. A partir de ahí, se planifica el contenido previo: contexto histórico, información de servicio, perfiles y piezas explicativas que ayudan a que la audiencia llegue al evento con toda la información necesaria.

En paralelo, se define la estrategia en redes y formatos digitales; qué tipo de piezas vamos a producir, qué se va a emitir en directo, qué contenidos son más explicativos y cuáles más ágiles para consumo móvil. Todo eso se coordina con informativos para que haya una línea editorial coherente entre televisión, radio y digital.

Recorte del bloque específico en www.rtvc.es dedicado a la visita del pontífice.

Durante las últimas semanas hemos visto cómo el equipo digital ha ido «cebando» la llegada de León XIV con noticias y vídeos propios. ¿Cuál está siendo la clave para mantener el interés de la audiencia?

La clave está en no competir con el resto de medios en el “qué está pasando”, sino en aportar contexto, ritmo y cercanía.

En digital hemos apostado mucho por vídeos cortos, muy directos y con valor añadido. No tanto por la información institucional, que ya está muy cubierta en otros formatos, sino por aquello que ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo: curiosidades, datos menos conocidos, explicaciones de protocolo o incluso pequeñas historias alrededor del evento. Por ejemplo, contenidos sobre lo que significa realmente una visita papal a nivel organizativo, cómo se prepara una ciudad para un acontecimiento así, información de utilidad como cuáles son las carreteras o calles que están cerradas o detalles que normalmente no se explican en una cobertura tradicional. Ese enfoque funciona muy bien en redes porque conecta con una audiencia que quiere informarse rápido, pero también entender lo que hay detrás.

El trabajo que venimos realizando desde hace semanas está teniendo una gran acogida entre el público usuario de redes sociales. Hemos aportado más dinamismo, nuevos lenguajes audiovisuales y nos hemos acercado a lo que interesa al usuario. Los datos de analítica digital nos demuestran el interés del público, con reproducciones en vídeos que se mueven en cifras de cientos de miles de visualizaciones.

Según explica Virginia Gallo, el departamento web está apostando por vídeos cortos y directos sobre curiosidades, explicaciones de protocolo o informaciones de utilidad en torno al evento.

El ciudadano va a recibir un bombardeo informativo en televisión, radio y prensa. ¿De qué manera se va a diferenciar la cobertura de la visita del papa en las redes sociales y la web de RTVC de la de cualquier otro medio? ¿Qué contenido exclusivo se va a encontrar el usuario que decida seguir el minuto a minuto a través de sus móviles?

En RTVC nuestra premisa fundamental es servicio público, dar respuesta al interés de la ciudadanía. En un evento con tanta exposición mediática, el reto es diferenciarse sin repetir lo que ya se está viendo en televisión o escuchando en radio.

En digital buscamos ofrecer una experiencia complementaria. En la web, por ejemplo, apostamos por un minuto a minuto en tiempo real, pero enriquecido con contexto, enlaces internos y vídeos explicativos. Somos un referente audiovisual en Canarias y nuestros equipos estarán desplegados en todos los puntos de interés informativo, con una de las mayores coberturas que se han realizado. En redes sociales, el contenido se adapta a cada plataforma; vídeos verticales, clips muy cortos con subtítulos, carruseles con claves informativas o actualizaciones inmediatas.

El usuario que sigue la cobertura desde el móvil no solo recibe titulares, sino también explicaciones rápidas, mapas, reacciones y contenidos exclusivos pensados específicamente para consumo digital. La idea es que pueda seguir el evento de forma continua, pero también entenderlo mejor de una forma cercana, y por supuesto en cualquier punto en el que se encuentre.

¿Qué medios técnicos van a movilizar y cómo se van a coordinar para esa actualización constante con la finalidad enriquecer la experiencia del usuario que siga la visita a través de una pantalla móvil o el ordenador?

La implicación del equipo que trabajamos en el área digital es absoluta. Compromiso y responsabilidad como profesionales es la clave pero también equipo. El engranaje perfecto entre todo el personal es fundamental para poder transmitir un evento tan excepcional como es la visita del papa León XIV.

Desde hace meses trabajamos intensamente en adoptar nuevas narrativas digitales. Se ha tenido que hacer un esfuerzo contrarreloj, desde muchos departamentos de RTVC, para incorporar nuevas herramientas digitales al equipo.

A nivel humano, trabajamos con un equipo mixto entre redacción web, redes sociales y apoyo de calle con reporteros que generan contenido directamente desde el móvil. Bajo una coordinación, realizaremos una retransmisión en tiempo real multiplataforma. Requiere una gran concentración para publicar muy rápido, distribuir el contenido de lo que pasa y las mejores imágenes de forma inmediata, y a la vez monitorizar los resultados en tiempo real. La clave es la agilidad pero sin perder el control editorial.

Virginia Gallo dialoga con dos miembros de su equipo; Ángel Muñiz y Sheila Bolívar.

Cuando el papa esté en las calles de Gran Canaria y Tenerife, ¿cuál será el principal reto del equipo de redes en tiempo real y qué esperan que se encuentre el ciudadano que decida seguir la histórica cita a través de los perfiles oficiales de RTVC?

El principal reto en un directo de estas características es el equilibrio entre inmediatez y rigor. En redes todo ocurre muy rápido, pero no todo lo que ocurre se puede publicar sin contextualizar o verificar.

Además, en un entorno tan mediático, muchas imágenes y momentos se repiten en todos los medios, así que el reto está en aportar valor añadido: contexto, explicación y una mirada más cercana.

Lo que esperamos ofrecer al ciudadano es precisamente eso: una cobertura viva, actualizada al segundo, pero que no sea solo una sucesión de imágenes, sino una experiencia informativa completa. Que sienta que, si sigue la cobertura en digital, está entendiendo mejor lo que está ocurriendo en las calles.

Desde el punto de vista tecnológico, para nosotros el principal reto es tener una cobertura que nos permita la subida de nuestro contenido a las redes sociales de forma inmediata. Hemos trabajado mucho en ello para poder transmitir todo al instante.

Conectar con audiencias más jóvenes no tiene tanto que ver con “adaptar” el contenido como con cambiar el enfoque.

Uno de los objetivos de Televisión Canaria es conectar con las nuevas generaciones de las Islas y hacer crecer su comunidad entre el público joven. ¿Qué papel juegan las plataformas digitales de la cadena para enganchar a los jóvenes a un acontecimiento histórico como este?

Para conectar con audiencias más jóvenes trabajamos con formatos más ágiles, pensados para móvil y para consumo rápido; vídeos cortos, explicaciones en formato vertical, carruseles informativos y contenido muy visual. El lenguaje también cambia, es más directo y cercano. Además, cada plataforma tiene su propio papel. Instagram o TikTok funcionan muy bien para conseguir alcance y viralización, YouTube Shorts para contenido que no pierde relevancia con el paso del tiempo y la web para contexto y posicionamiento SEO de forma orgánica. La clave está en no replicar el mismo contenido en todos lados, sino adaptarlo.

En el fondo, el objetivo es que un acontecimiento histórico como este no solo lo siga el público habitual, sino que también llegue a gente que normalmente no consume informativos tradicionales.

Nuestra redacción combina juventud y experiencia. Es un gran equipo que, con mucho compromiso, está consiguiendo grandes resultados.