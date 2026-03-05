En función de cómo se comporte un volcán puede originar distintos tipos de erupciones

Dependiendo de cómo se comporte un volcán podemos asistir a distintos tipos de erupciones.

Pliniana

Le debe su nombre al científico de la Antigua Roma, Plinio el joven. Se caracteriza por su extrema violencia y por la altura de su columna eruptiva, que puede llegar incluso a la estratosfera. Emite grandes cantidades de piroclastos y ceniza y fue la que sepultó Pompeya en el año 79 después de Cristo.

Fisural

Es aquella en la que se abre una grieta en la tierra de forma más o menos lineal en la corteza terrestre. Y suele ser una grieta relativamente estrecha, pero muy larga. En algunos momentos vimos este comportamiento en la erupción de La Palma

Estromboliana

La reconocemos por producir erupciones explosivas, pero moderadas y periódicas. Expulsan fragmentos de lava incandescente, cenizas y gases a intervalos regulares. De este tipo fue la erupción de La Palma. Hay que decir que también pueden clasificarse en función del tipo de material que expulsen, Hablaríamos entonces de erupciones explosivas o basálticas