En Canarias se vigila de forma permanente por los científicos todos los movimientos que ocurren bajo tierra

Vídeo RTVC.

En Canarias se vigilan de cerca los terremotos. De momento los asociados a los enjambres ocurridos en el entorno del Teide no han sido sentidos por la población, pero todo lo que ocurre bajo nuestros pies está monitorizado de forma constante por los científicos.

Los sismógrafos son los aparatos que se encargan de detectar y medir los movimientos. Y traducirlos en datos para llevar un control preciso de lo que ocurre bajo tierra.

Involcan tiene una veintena unas 20 estaciones repartidas por Tenerife para tener constantemente actualizados los seísmos que se producen en la isla.