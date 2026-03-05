Tenerife ha vivido seis erupciones a lo largo de los siglos

Existen erupciones históricas documentadas. En Tenerife son seis, más o menos una por siglo

Existen una serie de erupciones históricas documentadas. En Tenerife son seis, más o menos una por siglo. Las seis más recientes ocurridas en Tenerife son estas.

• Erupciones de los años 1704-1705: Tuvieron lugar a través de tres focos de emisión: Siete Fuentes, volcán de Fasnia y montaña del Valle • Erupción de Trevejos o de Garachico (1706): a unos 8 kilómetros al sur de la villa de Garachico • Erupción de Chahorra (1798): La erupción se produjo en el Pico Viejo el día 9 de junio de 1798 y terminó el 8 de septiembre del mismo año • Erupción de Chinyero (1909): Empezó el día 18 de noviembre de 1909 y duró 10 días.

Forjada en lava. Así se hizo Tenerife. Hemos viajado al pasado de la mano del vulcanólogo Juan Carlos Carracedo para ver hasta qué punto un volcán puede cambiar poco o todo. Como el de Montaña Negra. Las lavas discurrieron pendiente abajo hacia la zona de Garachico y ocasionaron incendios y llenaron parte de la bahía, que era el puerto, con lo que lo dejó inservible.

La actividad comercial se tuvo que trasladar a Santa Cruz. Un volcán cambió el eje económico de la Isla. Muy distinta fue la erupción de Chahorra, fue espectacular pero al suceder en una zona despoblada, no dejó grandes daños. Como tampoco lo hizo la última erupción de Tenerife.Tres erupciones, tres impactos muy distintos en la historia de Tenerife.