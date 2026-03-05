El inclinómetro permitirá detectar en tiempo real posibles cambios en el suelo vinculados al movimiento del magma en Tenerife

Vídeo RTVC.

Los científicos han instalado en Tenerife el primer inclinómetro situado a 30 metros de profundidad. Un instrumento diseñado para medir variaciones en el plano horizontal del terreno y detectar posibles deformaciones del suelo.

Este tipo de dispositivo permite identificar cambios que pueden producirse cuando el magma asciende bajo la superficie, ya que ese movimiento provoca pequeñas deformaciones del terreno.

La medición es continua y ofrece datos en tiempo real sobre lo que ocurre en el interior de la Tierra.

Deformación leve y progresiva

Los investigadores han observado desde 2023 una deformación muy leve y progresiva del terreno.

Aunque estos cambios no implican necesariamente riesgo de erupción, el nuevo equipo permitirá mejorar la precisión en la detección de posibles variaciones geológicas.