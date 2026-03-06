Vecinos de Tenerife preparan kits de emergencia ante riesgos

Linterna, radio a pilas o manta eléctrica forman parte de los kits que algunos vecinos de Garachico ya preparan para una posible emergencia
Ante una evacuación por erupción, es fundamental que la ciudadanía tenga preparado un kit de emergencia. Carmen es vecina de Garachico, tiene lista su mochila desde el simulacro del pasado septiembre. Nos ha enseñado qué lleva dentro.
Linternas, radios a pilas, mantas eléctricas o carpetas con documentación son algunos de los elementos básicos que recomiendan incluir en un kit de emergencia ante posibles situaciones de riesgo en Tenerife.
Carmen ha decidido ir un paso más allá y preparar mochilas con otros objetos que considera esenciales, como cargadores o medicamentos necesarios para su familia.
La preparación forma parte de la formación e información que se está difundiendo entre la población para afrontar posibles emergencias con mayor tranquilidad, apostando por la prevención y por tener listo lo imprescindible ante cualquier imprevisto.