Refuerzo de la planificación ante el riesgo volcánico

Los planes de emergencias son documentos clave que definen cómo actuar y cómo evitar la improvisación ante el riesgo volcánico

Vídeo RTVC.

En una isla volcánica como Tenerife, cabe preguntarse si estamos preparados en caso de que ocurra una erupción. Cada municipio tiene su propio plan de emergencias. Se trata de un documento clave que define cómo actuar y, sobre todo, cómo evitar la improvisación en momentos en los que cada minuto cuenta.

La planificación ante el riesgo volcánico en Tenerife se basa en el análisis de distintos escenarios, como la sismicidad, la posible caída de cenizas o la respuesta operativa de los servicios de emergencia.

Los expertos elaboran mapas, protocolos y planes de actuación con el objetivo de anticiparse a cualquier situación y evitar la improvisación.

En municipios como El Rosario ya se han coordinado los distintos recursos de intervención, entre ellos Policía Local, Protección Civil y fuerzas de seguridad, con el fin de garantizar una respuesta rápida y organizada ante cualquier eventualidad.

Tenerife refuerza la planificación ante el riesgo volcánico. RTVC

Referente en materia de planificación de emergencias

Los planes incluyen aspectos como evacuaciones, análisis de zonas con viviendas en laderas o áreas costeras y la movilización inmediata de medios.

En este contexto, la isla se sitúa como una referencia en materia de planificación de emergencias, ya que la mayoría de sus municipios cuentan con protocolos preparados para actuar si fuera necesario.