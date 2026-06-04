Los dos ocupantes de la avioneta resultan ilesos tras una maniobra de emergencia en Amarilla Golf, en San Miguel de Abona, Tenerife

Una avioneta aterriza de emergencia en una calle del sur de Tenerife

Una avioneta ha realizado un aterrizaje de emergencia en la tarde de este jueves en una calle de la zona de Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel de Abona.

Los dos ocupantes de la aeronave lograron salir por sus propios medios y no sufrieron heridas de gravedad, según informaron fuentes del 112 Canarias.

El incidente se produjo en la calle María de los Ángeles Ascanio Cullen, a pocos kilómetros del Aeropuerto de Tenerife Sur. Tras tomar tierra, la avioneta impactó contra una rotonda.

Derrame de combustible

Los ocupantes fueron atendidos por efectivos del Servicio de Urgencias Canario y trasladados posteriormente a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva, aunque inicialmente no presentaban traumatismos aparentes.

En el operativo participaron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, además de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los Bomberos de Tenerife.

Estos últimos tuvieron que verter espuma sobre la calzada debido al derrame de combustible registrado tras el aterrizaje de emergencia.