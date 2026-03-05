Simulacro en un instituto de El Tanque ante una posible erupción

Alumnos de El Tanque practican cómo confinarse en las aulas ante una posible erupción en Tenerife

Vídeo RTVC.

Estudiantes de un instituto de El Tanque han realizado un simulacro para aprender cómo actuar si los gases generados por una erupción volcánica obligaran a confinarse dentro del centro.

Durante el ejercicio cerraron ventanas, se colocaron en fila y se desplazaron en silencio hasta zonas seguras donde el profesorado comprobó que todo el alumnado estuviera localizado.

El centro educativo se encuentra en una zona cercana al Teide, por lo que la prevención ante riesgos volcánicos forma parte de la formación del alumnado.

Pautas básicas para todas las edades

Profesores y estudiantes reconocen que puede existir cierto nerviosismo, pero destacan la importancia de tomarse estos ejercicios con seriedad.

Los más pequeños también repasaron las pautas básicas: atender a los avisos oficiales, seguir las indicaciones del profesorado y mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de gases o humo.

La prevención y la información forman parte ya del calendario escolar para preparar a la población ante posibles emergencias.