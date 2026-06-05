Arona y San Bartolomé de Tirajana albergarán un encuentro internacional que reunirá al sector turístico iberoamericano para debatir sobre innovación, sostenibilidad y competitividad

El Gobierno de Canarias, a través de las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y de Turismo y Empleo, ha logrado que el IV Foro Iberoamericano de Turismo se celebre en el archipiélago, consolidando a las islas como uno de los referentes internacionales del sector.

Canarias acogerá el IV Foro Iberoamericano de Turismo | Gobierno de Canarias

El encuentro tendrá un carácter multisede y se desarrollará tanto en Arona, en Tenerife, como en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, gracias también a la colaboración del Cabildo de Tenerife, cuya implicación resultó decisiva desde que la isla acogiera el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme en noviembre de 2025.

El anuncio se produce desde Honduras

La confirmación de la designación de Canarias como anfitriona se ha producido en el marco de la tercera edición del Foro Iberoamericano de Turismo, que se celebra estos días en San Pedro Sula (Honduras), con la participación de representantes públicos y privados de numerosos países iberoamericanos.

Desde allí, el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, valoró el nombramiento como un reconocimiento a la trayectoria del archipiélago en el ámbito turístico.

“La elección de Canarias es un reconocimiento al liderazgo internacional que hemos construido durante décadas. Canarias no solo es una potencia turística; es también un territorio que exporta conocimiento, innovación y soluciones para otros destinos. Acoger este foro nos permitirá situar a Canarias en el centro del debate iberoamericano sobre el turismo del futuro y reforzar nuestro papel como puente estratégico entre Europa y América Latina. Estamos preparados para recibir al conjunto del sector turístico iberoamericano y demostrar que desde unas islas ultraperiféricas se pueden liderar las grandes transformaciones globales del turismo”, señaló Gustavo González de Vega.

Reconocimiento al modelo turístico canario

Por su parte, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, destacó que la designación del archipiélago supone “un reconocimiento al liderazgo y la experiencia acumulada por Canarias en el desarrollo de un modelo turístico de referencia internacional, basado en la sostenibilidad, la innovación y la colaboración público-privada”.

Rodríguez explicó además que este anuncio coincide con una intensa agenda institucional desarrollada en Centroamérica, coordinada junto a la Viceconsejería de Turismo y Proexca, con reuniones celebradas en Guatemala y El Salvador con diferentes organismos públicos e instituciones vinculadas al sector turístico y económico.

“Mientras se confirmaba la participación de Canarias en los principales espacios de cooperación turística de la región, hemos mantenido una amplia agenda de trabajo en Guatemala y El Salvador, con reuniones institucionales con el Instituto Guatemalteco de Turismo, la viceministra de Asuntos Exteriores de Guatemala, la Oficina Económica y Comercial de España, la Delegación Española en Antigua Guatemala, el Ayuntamiento de Antigua Guatemala y el Instituto salvadoreño de Turismo”, afirmó.

Además, Rodríguez aseguró que estas visitas han servido para compartir el modelo turístico canario y fortalecer vínculos de cooperación regional. “La celebración de este foro en las islas permitirá dar continuidad a ese trabajo, generar nuevas oportunidades de colaboración y reforzar el papel de Canarias como puente estratégico entre Europa, África e Iberoamérica”, señaló.

Tenerife reivindica su papel como puente con Iberoamérica

El director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife, Pedro González, subrayó la relevancia del evento para la isla y su proyección internacional.

“Tenerife es un destino turístico absolutamente consolidado que abre sus puertas a Iberoamérica. Para la Isla es una oportunidad magnífica para seguir estrechando los lazos con nuestros países hermanos y que puedan conocer mejor todas las opciones que Tenerife tiene para ofrecer”, afirmó.

Asimismo, añadió que “pondremos todo nuestro empeño para estar a la altura de evento de una enorme magnitud que nos coloca, una vez más, como epicentro de Iberoamérica, como un puente que une continentes”.

Más de 900 participantes y 23 países implicados

La edición actual del foro, que se desarrolla en San Pedro Sula, reúne a más de 900 participantes y cerca de 100 instituciones públicas y privadas bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencia territorios”.

El encuentro congrega a representantes de 23 países iberoamericanos y cuenta con el respaldo de entidades públicas y privadas, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Grupo COX, Corporación Dinant, MAWDY, Grupo Lafise, Fundación Prospera o la Zona Franca de Cádiz.

Tecnología, sostenibilidad y empleo como ejes del debate

El foro articula sus contenidos en torno a cuatro grandes áreas temáticas. Por un lado, aborda la gobernanza y la cooperación público-privada, con especial atención al uso de datos masivos e inteligencia territorial para mejorar la toma de decisiones.

También pone el foco en la productividad y competitividad empresarial, analizando modelos de negocio innovadores, transformación digital y fórmulas de financiación para reducir la brecha tecnológica de las mipymes turísticas.

La empleabilidad e inclusión constituye otro de los pilares del encuentro, especialmente en lo relacionado con las nuevas competencias profesionales y la generación de oportunidades para jóvenes y mujeres. A ello se suma la sostenibilidad y adaptabilidad, con debates centrados en el turismo regenerativo, la resiliencia climática y el uso de herramientas tecnológicas para mitigar riesgos en los destinos.

La celebración del foro en Canarias representa además una oportunidad para el tejido empresarial del archipiélago, que podrá proyectar internacionalmente el conocimiento y la experiencia acumulada durante décadas como uno de los principales destinos turísticos del mundo.