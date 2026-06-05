Plan preventivo frente a la llegada de la avispa asiática a Canarias

Entre las medidas planteadas frente a la avispa asiática se encuentra la elaboración y difusión de una nota divulgativa

El Cabildo de Tenerife ha acordado impulsar un plan de acción de carácter formativo preventivo ante la posible llegada de la avispa asiática (Vespa Velutina). Todo ello, tras la confirmación de su presencia en Gran Canaria.

Imagen cedida.

Así lo ha aprobado la Mesa de la Apicultura, presidida recientemente por el consejero de Sector Primario del Cabildo, Valentín González, una reunión que ha tenido el objetivo de coordinar una respuesta preventiva. En concreto, desde el ámbito institucional y sectorial, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

Casa de la Miel de Tenerife

El encuentro de trabajo contó, además, con técnicos de la Casa de la Miel de Tenerife. Así como de representantes de varias asociaciones de apicultores de la isla (APITEN. También, FOAPI, Norte de Tenerife y APITEIDE), que pudieron compartir su visión sobre la situación y las medidas a adoptar ante un posible escenario de riesgo.

De esta forma, se ha acordado impulsar un plan de acción de carácter informativo y preventivo. Entre las medidas planteadas se encuentra la elaboración y difusión de una nota divulgativa, la organización de charlas informativas y el refuerzo de las acciones de sensibilización para mejorar el conocimiento ciudadano sobre esta especie, su identificación y los cauces adecuados de comunicación ante posibles avistamientos.

Comunidad Autónoma

También se ha aprobado la constitución de un grupo multidisciplinar que pueda activarse en caso necesario ante el avistamiento de posibles ejemplares, integrado por representantes de distintas áreas del propio Cabildo, de la Comunidad Autónoma, de la Universidad de La Laguna y de otros ámbitos técnicos y especializados.

El objetivo de esta línea de trabajo, subraya el Cabildo, es el de avanzar en la coordinación entre administraciones, personal técnico, comunidad científica y sector apícola, con el fin de contar con una estructura de respuesta «ágil y eficaz» en caso de detectarse la presencia de esta especie.