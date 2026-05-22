El Terremoto se originó al norte de la isla de Gran Canaria y a unos 30 kilómetros de profundidad, según la información que ha remitido el Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Un terremoto de magnitud 4,8 se ha registrado este viernes por la mañana al norte de la isla de Gran Canaria, según los primeros datos disponibles. El seísmo se produjo a una profundidad aproximada de 30 kilómetros y fue sentido prácticamente en toda la isla.

Recordamos que en 1989, El 9 de mayo, se produjo uno de los terremotos más importantes registrados en Canarias. El seísmo tuvo una magnitud aproximada de 5,2 y su epicentro se localizó en el mar, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, en una zona cercana al denominado Volcán de Enmedio, un volcán submarino situado entre ambas islas.

El terremoto ocurrió de madrugada y fue sentido con gran intensidad por la población, especialmente en Tenerife, aunque también se percibió en Gran Canaria. Muchas personas se despertaron sobresaltadas y salieron a la calle por miedo a nuevos temblores o a una posible erupción volcánica.