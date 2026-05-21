El Pleito de la La Aldea llevado a la ficción: ‘Perros y Monedas’ y ‘El Fotógrafo’

El famoso episodio histórico de la Aldea de San Nicolás ha sido llevado a la novela y al relato para el I Premio de Narrativa e Ilustración «El Pleito de La Aldea», que ya tiene ganadores

El Ayuntamiento de La Aldea celebró este miércoles en el Salón de Plenos Municipal el acto de presentación de las obras ganadoras del I Premio de Narrativa e Ilustración “El Pleito de La Aldea”, una iniciativa impulsada dentro de la programación conmemorativa del Centenario del Pleito de La Aldea.

El acto contó con la presencia del alcalde, Pedro Suárez Moreno, y del concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández, además de los autores galardonados, quienes participaron en la presentación de sus respectivas obras.

La Aldea presenta las obras ganadoras del I Premio de Narrativa e Ilustración “El Pleito de La Aldea”

Ganadores

En la categoría de novela, el premio recayó en ‘Perros y monedas’, de Pablo Ramos Infante. En la modalidad de relato distinguieron a la obra ‘El fotógrafo’, de Pino Navarro Almeida. Ambas publicaciones abordan distintos episodios y visiones vinculadas al Pleito de La Aldea, recuperando elementos históricos, sociales y de la memoria colectiva del municipio.

Durante el encuentro también se presentaron dos cómics inspirados en las obras ganadoras, materiales divulgativos que complementan el proyecto cultural y educativo impulsado por el Ayuntamiento. Estas publicaciones podrán consultarse próximamente a través de la página web municipal.

Divulgación de la historia

El alcalde de La Aldea de San Nicolás destacó que “este tipo de iniciativas permiten acercar nuestra historia a la ciudadanía desde una perspectiva cultural y participativa, manteniendo viva la memoria colectiva de uno de los episodios más importantes para nuestro municipio”. Asimismo, señaló que “el Centenario del Pleito está sirviendo para generar espacios de reflexión, conocimiento y orgullo de pertenencia entre vecinos y vecinas de La Aldea”.

Por su parte, el concejal de Cultura subrayó que “la literatura y la ilustración son herramientas fundamentales para transmitir nuestro patrimonio histórico y emocional a las nuevas generaciones”. Añadió además que “este certamen nace con la vocación de consolidarse como un espacio de creación cultural vinculado a la identidad aldeana y a la difusión de nuestra historia”.