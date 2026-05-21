El cura retirado asistirá al encuentro con el papa León XIV en la Catedral de Santa Ana

Nacido en 1936 y con 89 años a la espalda, José Domínguez mantiene con buen humor y risas lo que podría ser la cuarta vez que coincide con un papa. Oriundo del municipio grancanario de Ingenio, este cura retirado espera con ansías el próximo 11 de junio y ya piensa que decirle a León XIV.

«Yo me apunté para la catedral, pero yo tampoco estoy para muchos trotes. Y si tengo oportunidad de saludarle y decirle cualquier disparate, también se lo digo», vacila Domínguez sobre el posible encuentro con el santo pontífice.

Humor y muchos recuerdos

A lo largo de sus 89 años, José Domínguez ha tenido la oportunidad de conocer a tres papas y todos ellos en Roma. Aunque si hay uno al que recuerda con especial cariño es a Juan Pablo II, con quien incluso llegó a celebrar la Eucaristía en su capilla privada. “Era un padre, era un compañero”, rememora.

Del pontífice polaco guarda también una frase que nunca olvidó. “Él decía: ‘Yo estoy aquí en una jaula; ustedes son los que me prolongan la voz de la Iglesia‘”, cuenta el sacerdote retirado, todavía emocionado por aquellas vivencias.

De Juan Pablo II a León XIV: el cura grancanario que podría conocer a cuatro papas. Informativos RTVC

Sobre Benedicto XVI recuerda a “un hombre brillante”, aunque más reservado y retraído. Y del papa Francisco conserva una anécdota marcada por el humor. “Yo le dije: ‘Soy seis meses más viejo que usted’. Entonces él me saludó porque él era argentino y yo canario”, relata entre risas.

Ahora, Domínguez espera que León XIV se convierta en el cuarto papa al que pueda saludar personalmente. Ya tiene pensado incluso qué decirle si llega el momento. “Sé fiel al por qué se te ha elegido”, asegura que le diría.

Y fiel a su carácter bromista, tampoco descarta recibirle con alguna otra ocurrencia. “Mañana es mi cumpleaños… gracias por venir”, bromea el cura grancanario, que presume de vivencias y su particular sentido del humor.