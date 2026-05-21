Álex Suárez: «El vestuario está unido para alcanzar el objetivo del ascenso»

Álex Suárez ha comparecido en rueda de prensa previa al partido ante el Zaragoza, del que alertó de su peligro por pensar que se está ganado antes de empezar

El jugador de la UD Las Palmas, Álex Suárez, en rueda de prensa. Imagen UDLP

El defensa de la UD Las Palmas, Álex Suárez, compareció este jueves en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al conjunto amarillo con el Real Zaragoza el próximo domingo en el Estadio Gran Canaria. El capitán amarillo destacó la ilusión con la que afronta el equipo este tramo decisivo de la temporada y aseguró que el vestuario está unido para alcanzar el objetivo del ascenso.

“Estamos con mucha ilusión. A los jugadores nos gustan estos momentos decisivos. Intento aportar mi experiencia a los jóvenes. Todos estamos creando algo muy bonito, que esperamos salga bien”, señaló.

El central advirtió del peligro del rival pese a la situación clasificatoria del conjunto aragonés. “Estos encuentros son muy peligrosos, porque parece que está ganado antes de empezar. El Zaragoza se juega muchísimo, seguir en la Liga y en Segunda División. Cuando está herido un equipo es más peligroso. Nosotros aplicaremos nuestra idea para intentar ganar”, afirmó.

Sobre su estado físico tras el exigente duelo en Almería, Suárez reconoció haber terminado muy fatigado, aunque satisfecho con sus sensaciones. “En Almería me sentí muy bien y acabé muy cansado. El Almería exigía mucho, pero estuve en el campo muy cómodo. No tuve nada, solamente cansancio”, explicó. Además, recordó la emoción vivida en anteriores ascensos: “Haber vivido un ascenso una vez fue increíble, repetirlo más. No creo que llegue a las tres como ha hecho Jonathan Viera si llegamos, porque eso es muy complicado. Estoy confiado en que lo vamos a lograr”.

Importancia de la victoria en Almería

El zaguero también destacó la importancia de la victoria lograda frente al Almería, a la que calificó como un impulso anímico para el equipo. “Fue una alegría grande y a la vez un alivio, porque teníamos el debe de ganar a un equipo grande fuera de casa. Para mí es el mejor de la Liga después de nosotros. Empezamos perdiendo, pero remontamos. El resultado fue un golpe de confianza para lo que viene”, comentó.

El futbolista canario confesó además haber percibido sensaciones especiales tras el triunfo en Almería, similares a las del anterior ascenso del club. “Sentí lo mismo que en el otro ascenso. No sé qué; la manera de ganar, cuando nos juntamos con la grada sentí esa unión, algo diferente que notaba que faltaba. Espero que la afición tire el domingo de esa forma especial y que siga así para los siguientes partidos”, expresó.

Por último, Suárez valoró positivamente el regreso al protagonismo de jugadores importantes como Pejiño y el propio Jonathan Viera. “Que Pejiño metiera el gol en Almería para él fue también importante. Necesitamos recuperarlo, porque es muy valioso para nosotros. Jonathan también nos dio ese plus. Todos estamos a una, cada uno tiene su momento. Tenemos una de las mejores plantillas y va a ser importante en el play off ese detalle, junto a la experiencia. Si nos metemos en el play off lo vamos a conseguir”, concluyó.