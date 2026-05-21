Los Sabandeños, Chago Melián y Guan Magec serán los encargados de amenizar la previa del evento

La Dársena de Los Llanos, ubicada en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, ya se prepara para vivir una jornada histórica con la multitudinaria eucaristía que el papa León XIV oficiará como cierre de su visita a España.

Decenas de miles de personas asistirán a esta misa que se encontrará precedida por un emotivo acto musical protagonizado por artistas canarios como Los Sabandeños, Chago Melián y Guan Magec, artistas que ultiman sus preparativos para una cita histórica.

Música canaria para un evento único

A tan solo unos minutos de este momento, y bajo la mirada de miles de personas, actuará con dos canciones dedicadas a la migración y a la esperanza Guan Magec, una banda de música católica donde sus cinco integrantes son de Tenerife.

“Enseguida llamé a los chicos y empezaron todos súper nerviosos, contentos e ilusionados, ensayando muchísimo”, explica Alejandro Abrante, líder de la formación.

La música canaria arropará al Papa León XIV en la gran misa de Tenerife. Archivo RTVC

Después será el turno de Los Sabandeños, referentes del folclore canario, que ofrecerán un recorrido por su repertorio tradicional con tres palos del folclore y guiños a la influencia latinoamericana. “Es euforia e ilusión y ganas de estar ya en el escenario”, asegura Elfidio Alonso, director general de la agrupación.

Por otro lado, la bienvenida musical al sumo pontífice la pondrá Chago Melián con un Ave María que promete emocionar al público. «Es una gran satisfacción y un honor cantarle a Nuestra Santidad», afirma el artista.