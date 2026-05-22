La Policía Nacional mantiene abierta la investigación del robo en Vegueta para localizar a otros tres implicados en los hechos

Imagen de archivo | Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 17 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 20 años y a un menor de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido en la zona de Vegueta. La investigación continúa abierta para localizar a otros tres implicados.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 17 de mayo, cuando una pareja fue abordada por un grupo de cinco jóvenes que intentaron sustraerles sus pertenencias mediante violencia e intimidación. Según informó la Policía Nacional, durante el asalto uno de los agresores tiró fuertemente del pelo a la mujer, mientras otro forcejeaba con el bolso del hombre, llegando incluso a romper la correa de su riñonera. Pese a la agresividad del ataque, las víctimas lograron evitar el robo.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Local localizaron a dos de los presuntos implicados en las inmediaciones del lugar de los hechos y procedieron a su detención. Uno de ellos intentó huir a la carrera, aunque finalmente los agentes le arrestaron.

Con antecedentes policiales

La investigación fue asumida posteriormente por agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional, quienes comprobaron que el detenido mayor de edad había facilitado una identidad falsa y contaba con antecedentes policiales por delitos de lesiones, allanamiento de morada y robo con violencia.

Además, los investigadores relacionaron al arrestado con otro robo con violencia ocurrido el pasado mes de marzo en la zona de Triana, donde una víctima resultó agredida hasta quedar inconsciente mientras le robaban sus pertenencias. La identificación fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad.

Los agentes también verificaron que sobre el detenido pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación por otro procedimiento relacionado igualmente con un robo con violencia.

Por su parte, el menor detenido quedó posteriormente en libertad y a disposición de la Fiscalía de Menores. El arrestado mayor de edad pasó a disposición judicial, decretándose posteriormente su ingreso en prisión.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para tratar de identificar y localizar a los otros tres jóvenes presuntamente implicados en el asalto.