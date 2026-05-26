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El Gobierno central declarará «evento de especial interés público» la visita del papa León XIV

RTVC / EFE
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Esta medida permitirá aplicar deducciones fiscales a los patrocinadores de la visita papal e impulsar proyectos culturales

El Gobierno de España aprobará este martes un real decreto ley para declarar la visita del papa León XIV a España «evento de especial interés público», lo que permitirá la aplicación de deducciones fiscales a los patrocinadores del viaje del pontífice.

El Gobierno central declarará «evento de especial interés público» la visita del papa León XIV. EFE/EPA/Alessandro di Meo

Esta declaración que aprobará este martes el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, se prevé para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia,

El papa visitará España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias.

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