El Gobierno central declarará «evento de especial interés público» la visita del papa León XIV

Esta medida permitirá aplicar deducciones fiscales a los patrocinadores de la visita papal e impulsar proyectos culturales
El Gobierno de España aprobará este martes un real decreto ley para declarar la visita del papa León XIV a España «evento de especial interés público», lo que permitirá la aplicación de deducciones fiscales a los patrocinadores del viaje del pontífice.
Esta declaración que aprobará este martes el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, se prevé para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia,
El papa visitará España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias.