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En Directo | Dispositivo de repatriación de los pasajeros del Hondius

Redacción RTVC

El crucero está fondeado desde las 6:00 de esta mañana de domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Los pasajeros están siendo desembarcados y conducidos al Aeropuerto Tenerife Sur para la repatriación a sus países

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