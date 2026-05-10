Directo Los 14 españoles que iban a bordo del Hondius llegan al aeropuerto Tenerife Sur EN DIRECTO Los 14 españoles que iban a bordo del Hondius llegan al aeropuerto Tenerife Sur InicioNoticias En Directo | Dispositivo de repatriación de los pasajeros del Hondius Redacción RTVC 10 mayo 2026 10:53 El crucero está fondeado desde las 6:00 de esta mañana de domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Los pasajeros están siendo desembarcados y conducidos al Aeropuerto Tenerife Sur para la repatriación a sus países barcoGranadilla de AbonaHantaviruspasajerosÚltima Hora FacebookXWhatsAppEmail Noticias Relacionadas Los 14 españoles que iban a bordo del Hondius llegan al aeropuerto Tenerife Sur Redacción RTVC - Galería de imágenes y vídeos del dispositivo por el crucero Hondius Redacción RTVC - Maspalomas Pride se llena de color y toma las calles de San Bartolomé de Tirajana RTVC / EFE - El SCS da a conocer el funcionamiento de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital de La Candelaria Redacción RTVC - Otras Noticias Los 14 españoles que iban a bordo del Hondius llegan al aeropuerto Tenerife Sur Galería de imágenes y vídeos del dispositivo por el crucero Hondius Yerai Martín: “Sabemos que ganarle al FC Barcelona es difícil, pero no imposible” 2-1 | El CD Tenerife pierde en su visita al Unionista de Salamanca Maspalomas Pride se llena de color y toma las calles de San Bartolomé de Tirajana