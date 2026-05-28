La localidad sufrirá una “parálisis” de aproximadamente ocho horas por los preparativos y el desarrollo del evento

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, confirmó que el próximo 11 de junio no habrá clases presenciales en Arguineguín debido a las restricciones previstas por la visita del sumo pontífice al muelle de esta localidad grancanaria.

La regidora pidió tanto a las empresas como a la ciudadanía que colaboren para minimizar el impacto de la jornada, recomendando facilitar el teletrabajo y negociar, en la medida de lo posible, no acudir al puesto de trabajo ese día.

Bueno explicó que el acceso a Arguineguín estará prácticamente cerrado desde las seis de la mañana para todas aquellas personas que no cuenten con acreditación oficial para asistir al acto papal. Según indicó, la localidad sufrirá una “parálisis” de aproximadamente ocho horas por los preparativos y el desarrollo del evento.

Onalia Bueno confirma que no habrá clases en Arguineguín el 11 de junio. Archivo RTVC

Además de la suspensión de las clases, también se verán afectados numerosos servicios públicos. Por otro lado, permanecerán sin actividad el centro de día, las escuelas infantiles y otros servicios municipales de atención ciudadana, ya que las restricciones de movilidad impedirán su funcionamiento habitual.