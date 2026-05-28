El evento implicará importantes restricciones de movilidad y cortes de tráfico que darán comienzo durante la madrugada del miércoles al jueves

El municipio tinerfeño de La Laguna ya ha comenzado los preparativos para la histórica visita del papa León XIV prevista para el próximo 12 de junio. El evento, considerado multitudinario, implicará importantes restricciones de movilidad y cortes de tráfico que afectarán a buena parte de la localidad.

El subinspector de la Policía Local de La Laguna, Manuel Fernando Artiles, explicó en Buenos Días Canarias que el operativo se está coordinando junto a los diferentes servicios municipales con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la visita papal.

Cortes y restricciones del tráfico

Según detalló Artiles, desde la madrugada del miércoles al jueves previo al acto se procederá a la prohibición de estacionamientos y a la retirada de vehículos en diversas vías públicas afectadas por el dispositivo especial. Además, se recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público y limitar al máximo los desplazamientos en vehículo privado.

“Desde la Policía Local les instamos a utilizar el transporte público y que la movilidad sea la mínima posible para que el acto se desarrolle con normalidad y sin ninguna incidencia”, señaló el subinspector.

La Laguna prepara un amplio dispositivo de tráfico ante la visita del papa León XIV. Archivo RTVC

Entre las principales vías que sufrirán restricciones destacan la Avenida República Argentina y el Camino de Las Peras, además de todo el entorno de la Plaza del Cristo, donde se celebrará parte del dispositivo relacionado con la visita.

Asimismo, el aparcamiento de la Plaza del Cristo quedará completamente inhabilitado. También se verán afectados otros servicios municipales como el mercado, la Oficina de Atención al Ciudadano de la calle San Agustín y la Biblioteca Municipal, que podrían permanecer cerrados durante la jornada.

Las autoridades locales insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para minimizar las incidencias durante una jornada que se prevé histórica para La Laguna y para toda Canarias.

