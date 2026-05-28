El Gobierno de Canarias inicia con este acto simbólico de colocar la primera piedra el proceso para que la capital de Fuerteventura cuente con 47 nuevas viviendas protegidas después de más de una década

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, han colocado este jueves la primera piedra de un edificio de 47 viviendas protegidas en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, una actuación que permitirá recuperar la construcción pública de vivienda en el municipio tras más de una década sin nuevas promociones de este tipo.

El Gobierno de Canarias coloca la primera piedra de 47 viviendas protegidas en Puerto del Rosario, en Fuerteventura

Durante el acto también han estado presentes la directora insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz; la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso; el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, y la concejala de Educación, Vivienda, Playas, Movilidad y Accesibilidad del municipio, Antonia Fernández.

El Gobierno de Canarias coloca la primera piedra de 47 viviendas protegidas en Puerto del Rosario, en Fuerteventura

Un edificio adaptado a las necesidades de las familias

La nueva promoción se levanta en las calles Don Quijote, Sorolla y Dulcinea, en Puerto del Rosario, y cuenta con una inversión total de 6.816.577,85 euros para la ejecución de las obras.

La actuación se financia a través de distintas administraciones públicas. Del total de la inversión, 257.047,06 euros proceden de fondos europeos MIVAU-PRTR-Next Generation, mientras que la Comunidad Autónoma de Canarias aporta 6.194.941,03 euros y el Cabildo de Fuerteventura, 449.597,73 euros. Los honorarios profesionales ascienden a 203.091,50 euros.

La promoción contará con viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, además de una vivienda de seis dormitorios incluida en el cómputo de las viviendas de tres dormitorios. Dos de las viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

El edificio dispondrá además de plazas de garaje, trasteros y cocinas equipadas en todas las viviendas. Asimismo, la promoción contará con certificación energética A tanto en consumo energético como en emisiones de CO2, reforzando la apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Más de una década de espera

Durante su intervención, Pablo Rodríguez ha destacado que “Puerto del Rosario lleva muchos años sin nuevas promociones públicas de vivienda y hoy damos un paso importante para revertir esa situación”.

Asimismo, el consejero ha subrayado que “la promoción Don Quijote supone recuperar una política pública esencial para garantizar el acceso a la vivienda y evidencia el compromiso del Gobierno de Canarias por reactivar la construcción de vivienda pública tras décadas de inactividad, para lo que aportamos seis millones de euros a través del Instituto Canario de la Vivienda”.

La directora insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz, ha señalado que “este es un ejemplo de cómo colaboran diferentes administraciones, tanto a nivel estatal, autonómica y local para la construcción de viviendas. No es la solución, obviamente tenemos un déficit importante en Canarias y en Fuerteventura, pero sí son pasos que se van dando. Se están dando los pasos entre las diferentes administraciones para hacer posible lo que estamos celebrando hoy, esta construcción de 47 viviendas aquí en Puerto del Rosario”.

La presidenta insular, Lola García, ha destacado “la inversión de 53 millones de euros que realiza el Cabildo para el impulso de la vivienda en Fuerteventura, fruto del trabajo conjunto entre las administraciones”. Esta inversión es fruto del trabajo conjunto entre administraciones, “permitiendo la construcción de 176 viviendas en diferentes municipios y, hoy, colocamos la primera piedra de 47 nuevas viviendas en Puerto del Rosario, gracias a la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento”.

Vivienda digna

Asimismo, la presidenta ha señalado que “seguimos trabajando con el resto de municipios para llevar la vivienda a todo el territorio insular, centrando también los esfuerzos en la rehabilitación del parque existente”.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha valorado el inicio de esta promoción como “una noticia muy esperada para muchas familias del municipio que necesitan acceder a una vivienda digna”. La colocación de esta primera piedra simboliza mucho más que el inicio de una obra; representa una apuesta por ampliar el parque público de vivienda y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento seguiremos colaborando con el Gobierno de Canarias y el resto de administraciones para impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado el regidor municipal.

Asimismo, De Vera ha destacado la importancia de esta actuación para el desarrollo del municipio, subrayando que “se trata de una promoción de 47 viviendas modernas, accesibles y energéticamente eficientes, pensadas para ofrecer hogares de calidad y adaptados a las necesidades actuales de la población”.