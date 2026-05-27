El presidente de Canarias advierte a Pedro Sánchez del impacto económico y de conectividad que tendría en Canarias la aplicación plena de los derechos de emisión en el transporte aéreo y marítimo

Clavijo con la vicepresidenta Ribera en su reciente viaje a Bruselas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, urge al Estado a que defienda “de manera firme y contundente” la “necesidad imperiosa” de que se mantengan las exenciones para las RUP en la legislación climática de la Unión Europea. En una carta dirigida a Pedro Sánchez, reclama al Gobierno español que dé la batalla en Bruselas para que que las conexiones aéreas y marítimas entre las islas y del archipiélago con la península continúen sin pagar derechos de emisión (ETS) más allá de 2030.

El jefe del Gobierno canario advierte en su misiva que la aplicación plena de los ETS en Canarias implicaría un aumento de los costes de transporte, además del desvío del tráfico marítimo hacia rutas alternativas, con las consiguientes repercusiones negativas en el turismo, el comercio y el desarrollo socioeconómico del archipiélago.

“Resulta fundamental que desde el Gobierno central se traslade a la Comisión Europea de manera firme y contundente la necesidad imperiosa de mantener dichas exenciones más allá de 2030”, reclama Clavijo a Sánchez. “De lo contrario”, añade, “el impacto negativo que podría acarrear para nuestro archipiélago sería nefasto, habida cuenta de los condicionantes propios de Canarias como RUP y la falta de alternativas de conectividad por tierra”.

Ejemplos de Francia y Portugal

Ante este peligro, el presidente destaca que Francia y Portugal ya han iniciado acciones en defensa de sus respectivas regiones ultraperiféricas, por lo que estima fundamental que España “se sume a esta posición común para trasladar un mensaje de unidad ante las instituciones europeas”.

Este frente común de los tres Estados con territorios amparados por el artículo 349 del Tratado de la UE es considerado clave por parte del Gobierno de Canarias en un momento en que el Ejecutivo europeo ultima el informe sobre el efecto de los ETS en sus dos primeros años de aplicación.

La carta a Sánchez llega tras la intensa agenda de trabajo centrada en este asunto que el presidente Clavijo mantuvo en Bruselas hace unas semanas.

Clavijo defendió en todos estos encuentros que existen razones de peso para que se mantenga la exención de los ETS para Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas más allá de 2030. Dada su dependencia absoluta de la conectividad área y marítima.

Sustentó esta petición en un informe ejecutivo que evalúa el fuerte impacto que tendría en la conectividad de Canarias la aplicación plena de los ETS. Según el estudio encargado por el Gobierno autonómico, el precio de cada billete entre las islas subiría entre 2 y 3 euros. Mientras que el coste de cada vuelo a la península experimentaría un alza de entre 15 y 20 euros.

Clavijo consiguió el respaldo claro del comisario Tzitzikostas al blindaje de las exenciones RUP en los ETS. Mientras que la vicepresidenta Ribera confirmó que Bruselas está inmersa en la actualidad en un “proceso de escucha”. Razón por la que Canarias reclama al Estado que eleve en estos momentos la presión, de la mano de Francia y Portugal, sobre la Comisión Europea.

Proteger a los puertos

Junto con la continuidad de las exenciones vigente, el presidente canario solicita en su carta a Pedro Sánchez que defienda ante Bruselas un cambio en las directivas vigentes sobre derechos de emisión. Para garantizar la competitividad de los puertos del archipiélago frente a los de terceros países.

La normativa actual aplica solo el 50% de las emisiones a las conexiones por mar con terceros países, frente al 100% que se impone a las rutas con Canarias. El objetivo es corregir esta diferencia aprovechando el retoque normativo que prepara el equipo de Ursula Von der Leyen. Para que deje de penalizar a los puertos del archipiélago con el desvío de tráfico marítimo hacia los del norte de África.

En este sentido, el informe encargado por el Gobierno autonómico alerta sobre las distorsiones competitivas que están generando los ETS a los puertos canarios dado que solo están exentas de abonarlos las rutas aéreas y marítimas con la península, pero no las conexiones por mar con el resto de los países europeos.

La solicitud del Ejecutivo canario se produce en un momento clave, ya que Bruselas está realizando una evaluación de las directivas del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones para el transporte aéreo y marítimo (European Trade System, ETS en inglés). Las conclusiones de este informe se conocerán antes de verano, con lo que será entonces cuando se sepa si se mantendrá la exención para las RUP y se cambian las tasas de emisión a los puertos de países terceros.