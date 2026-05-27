Pedro Sánchez comparece tras su visita al Papa rodeado de polémica

El presidente Sánchez se enfrentará este miércoles previsiblemente a una difícil comparecencia ante los medios después de sus visita al Papa, en el mismo día que la UCO entra en Ferraz y se espera que hable sobre el caso Plus Ultra

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Nacho Valverde / Europa Press. 10/4/2023

Todos la atención mediática está este miércoles centrada en el Vaticano. Allí estará el presidente de España, Pedro Sánchez, al que ya se le esperaba con atención no solo por la relevancia de este encuentro con León XIV, sino porque es una de las primeras ocasiones en las que, si finalmente comparece, se le podrá preguntar por el caso Plus Ultra, en el que se acusa al expresidente Rodríguez Zapatero de tráfico de influencias, entre otros delitos. Pero la cosa se complica aún más. Este misma mañana la UCO (Unidad Central Operativa) entraba a la sede del partido en Madrid. Buscan en Ferraz posibles pruebas sobre una supuesta financiación ilegal de la formación socialista.

Se espera que esa comparecencia sea alrededor de las 10:00 horas de este miércoles.

Visita al Vaticano

Pedro Sánchez será recibido en el Vaticano por el papa León XIV, en vísperas del viaje que le pontífice cursará a España del 6 al 12 de junio.

Es una visita protocolaria que marza un momento histórico y en la que se recalca la importancia del diálogo entre el Gobierno y la Iglesia en la lucha por la paz y los derechos humanos.