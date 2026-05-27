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ÚLTIMA HORA | La UCO acude a la sede del PSOE en una investigación por presunta financiación ilegal

RTVC / EFE
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Desde primera hora están dentro de la sede del PSOE en la calle Ferraz para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal

Un coche de la policía nacional circula ante la sede del PSOE, en Madrid (al fondo). EFE/ Rodrigo Jimenez
Un coche de la policía nacional circula ante la sede del PSOE, en Madrid (al fondo). EFE/ Rodrigo Jimenez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Orden dictada por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción. El juez Santiago Pedraz estaría detrás de esta operativa.

También este miércoles se registrarán otras sedes del partido en otros puntos de España. Buscan documentos de posible financiación B del partido. Es el resultado de meses de investigación tras hallar mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de altos dirigentes del PSOE relacionados con esta supuesta financiación ilegal.

Ampliaremos la información.

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