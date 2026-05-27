La Laguna Tenerife presenta a sus dos nuevos jugadores que refuerzan la plantilla con vistas de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa

Presentación de los dos nuevos jugadores de La Laguna Tenerife. Imagen cedida por el club

El base islandés Elvar Fridriksson y el interior alemán Kevin Yebo fueron presentados este miércoles como nuevos jugadores de La Laguna Tenerife en un acto en el que el club aurinegro aprovechó también para poner en valor la clasificación, un año más, para los playoffs de la Liga Endesa.

Antes de la intervención de los jugadores, el secretario téncino aurinegro, Nicolás Richotti, quiso destacar el mérito deportivo del equipo en una temporada nuevamente exitosa. “Hemos certificado otra vez estar en playoff y quiero darle un poco de valor e importancia a ese logro. Otro año el club ha cumplido los objetivos y creo que tiene mucho mérito y hay que disfrutar de esos objetivos cumplidos”, señaló.

Richotti aseguró, además, que el club mantiene intacta su ambición competitiva. “El club sigue pensando en competir, en mejorar y por eso hemos realizado estos fichajes para demostrar que queremos seguir llegando lo más lejos que podamos”, afirmó, al tiempo que hizo un llamamiento a la afición para llenar el pabellón Santiago Martín de cara al próximo encuentro y la fase final de la temporada.

Refuerzos para el playoff

Por su parte, Elvar Fridriksson destacó la rápida adaptación que ha tenido desde su llegada a la isla. “Ha sido genial hasta ahora. Es como entrar a una gran familia”, comentó el base islandés, quien valoró especialmente la acogida del vestuario y la ayuda recibida por parte de los jugadores con más experiencia.

El nuevo director de juego aurinegro explicó que fichar por el conjunto tinerfeño suponía una oportunidad imposible de rechazar. “Es básicamente un sueño hecho realidad jugar a este nivel y tratar de demostrarme aquí”, afirmó. Además, aseguró sentirse cómodo con el sistema del equipo y con el proceso de integración táctica. “Estamos tomándolo paso a paso y realmente me gusta lo que estoy viendo hasta ahora”, añadió.

También compareció Kevin Yebo, que llega procedente del baloncesto alemán y que ya conocía el ambiente del Santiago Martín tras haberse enfrentado anteriormente al conjunto canario en la Basketball Champions League.

“El ambiente aquí me encanta, el clima es bueno y la gente es muy agradable”, explicó el jugador, quien destacó el fuerte vínculo entre el equipo y la afición. “Cuando voy por la calle la gente transmite ilusión y apoyo. Es una comunidad muy amable”, comentó.

Yebo definió a La Laguna Tenerife como “uno de los mejores clubes de baloncesto de Europa” y recordó la atmósfera vivida anteriormente en el pabellón tinerfeño. En ese sentido, espera que el ambiente vuelva a ser determinante durante las eliminatorias por el título.

Por último, el interior alemán explicó cuál quiere que sea su aportación al equipo en esta nueva etapa. “Quiero ayudar al equipo y aportar mucha energía. Me gusta interactuar con los aficionados y estoy muy emocionado por el primer partido para devolverles esa energía”, concluyó.