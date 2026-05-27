El pleno del CGPJ ha realizado este miércoles trece nombramientos en distintas instancias judiciales del país

El magistrado Juan Avello, nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Efe

El decano de los magistrados del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello Formoso, ha sido designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El pleno del CGPJ, reunido este miércoles, ha realizado trece nombramientos en distintas instancias judiciales del país. Entre ellas la presidencia del TSJC después de haberse cumplido el periodo de mandato de Juan Luis Lorenzo Bragado, que se presentaba a la reelección.

A propuesta de la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de la judicatura en España, el hasta ahora juez decano de Las Palmas de Gran Canaria se convierte en presidente del TSJC. Lo hace después de plantear un programa de actuación centrado en la mejora del servicio público de la Justicia. Y en la reducción de la litigiosidad en el archipiélago, que es de las regiones con tasas más altas.