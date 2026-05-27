Los usuarios del centro de mayores sufren el aislamiento por culpa de una avería que les impide participar en los talleres habituales

Los mayores de Gran Tarajal, en Fuerteventura, denuncian el aislamiento que sufren por la avería del único ascensor de su centro. El fallo del aparato comenzó hace cinco meses y el ayuntamiento busca ya una solución con la empresa de mantenimiento. Los afectados exigen una reparación inmediata porque el problema les impide participar en las actividades cotidianas de la instalación.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El edificio del centro de mayores cuenta con tres plantas de altura. Sin embargo, los usuarios solo pueden desplazarse actualmente a través de las escaleras. Esta situación reduce drásticamente las opciones de movilidad de los mayores.

Un obstáculo insalvable para los usuarios

La rotura del elevador limita gravemente la vida diaria en las instalaciones de Fuerteventura. De hecho, los afectados explican que muchas personas padecen problemas de movilidad. Por lo tanto, subir los escalones resulta imposible para una gran parte de los asistentes.

Por este motivo, numerosos mayores han dejado de acudir a los talleres organizados. La falta de accesibilidad rompe la rutina y el entretenimiento de este colectivo tan vulnerable. En consecuencia, el centro pierde usuarios cada semana debido a esta barrera arquitectónica.

Lucas Hernández, miembro de la junta de coordinación, confirma la gravedad de la situación actual. El portavoz asegura que entre el 70 y el 80 % de los usuarios necesitan este medio de transporte. Sin el ascensor, la mayoría no puede llegar a las diferentes áreas formativas.

Indignación ante la falta de respuestas

Los usuarios critican con dureza la gestión de esta crisis técnica. Varios testimonios directos aseguran que no pueden subir ni bajar las escaleras de ninguna manera. Por consiguiente, el colectivo afirma que se siente completamente abandonado por las instituciones responsables.

Además, los afectados ya han agotado todas las vías oficiales de comunicación posibles. Fátima Marrero, usuaria del centro de mayores, confirma que envió sus quejas por escrito. Sin embargo, la administración local ni siquiera ha contestado a sus peticiones formales.

Por su parte, el ayuntamiento ha reaccionado ante las protestas de los vecinos. El gobierno municipal confirma su intención de reunirse pronto con la empresa mantenedora. Además, el consistorio espera la reactivación del servicio técnico durante las próximas semanas.