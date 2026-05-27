El demonio de Echeyde: la batalla guanche que devolvió la luz a Tenerife

En Tenerife hay una leyenda que nos sumerge en las fuerzas primigenias de la tierra a través de la gran batalla mitológica guanche contra el demonio de Echeyde. Turismo de Islas Canarias lanza ‘Islas de Leyenda’, una campaña audiovisual internacional que recupera las leyendas canarias con una animación contemporánea

El demonio de Echeyde, popularmente conocido como Guayota, es uno de los protagonistas de la gran ballata mitológica guanche en Tenerife.

Según cuenta el mito original de los aborígenes, este ser maligno y destructor que habitaba en las entrañas del Teide decidió secuestrar a Magec, el dios del sol y de la luz, arrastrándolo al fondo del volcán y sumiendo a todas las islas en una profunda, gélida y terrible oscuridad. Aterrorizados por los constantes terremotos, los ríos de lava y la falta de luz, el pueblo guanche alzó sus rezos desesperados hacia Achamán, la deidad suprema del cielo.

Escuchando sus súplicas, Achamán descendió para enfrentarse a Guayota en un violento combate cósmico que hizo temblar los cimientos de la isla. Finalmente, el dios supremo logró derrotar al demonio, liberó a Magec para devolver la luz al archipiélago y encerró a Guayota para siempre en el cráter del volcán.

Para sellar el cautiverio, colocó una gigantesca roca que hoy conocemos como el tapón del Teide, y la tradición cuenta que cuando el volcán ruge, es el demonio intentando escapar.

Islas de Leyenda

‘Islas de Leyenda’ es un proyecto de Turismo de Islas Canarias

El encargado de dar vida a esta épica confrontación fue el ilustrador Nicolás Marsá, quien utiliza trazos dinámicos, potentes claroscuros y contrastes de color vibrantes. Gracias a su personal estilo, logra recrear con una fuerza asombrosa los imponentes paisajes de lava, fuego y misterio de Tenerife, capturando la dualidad entre la luz del sol liberado y la oscuridad del inframundo volcánico.

Turismo de Islas Canarias lanza una innovadora campaña internacional para ensalzar el patrimonio y la identidad del archipiélago como elemento diferenciador del destino. Bajo el nombre “Islas de Leyenda” se agrupan siete cortometrajes de animación inspirados en el legado aborigen, con historias profundamente vinculadas al imaginario y el acervo cultural reinterpretadas desde un lenguaje contemporáneo.

Las leyendas de Canarias son un patrimonio vivo que nos conectan directamente con el pasado y ponen en valor la existencia de una cultura ancestral única en el mundo. Este proyecto audiovisual se encuadra en el posicionamiento de marca de Turismo de Islas Canarias, un espacio donde la identidad cultural, la tradición y el legado histórico se consolidan como pilares fundamentales, atractivos y diferenciadores de nuestro archipiélago.

Más información: https://www.holaislascanarias.com/descubre-el-legado-aborigen-de-las-islas-canarias/

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