Identifican 296 canarios republicanos exiliados a Francia

Algunos de estos exiliados canarios participaron en la Resistencia francesa durante la ocupación nazi

Un acuerdo entre el Ministerio de Cultura español y la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (OFPRA), ha permitido digitalizar unas 180.000 fichas de refugiados. Gracias a este trabajo, se han identificado 296 fichas de personas que aparecen como nacidas en Canarias.

Casi 300 canarios republicanos los exiliaron a Francia/ Imagen cedida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica



Este informe, elaborado por el historiador y asesor técnico de la entidad, Rubens Ascanio Gómez, ofrece una primera aproximación al papel de los canarios y canarias en el exilio republicano en Francia tras la Guerra Civil española.

Un trabajo todavía incompleto

Entre 1939 y 1944, cientos de miles de personas cruzaron la frontera francesa huyendo de la represión franquista, y aunque la presencia canaria fue minoritaria en comparación con otros territorios, el estudio confirma la existencia de una huella significativa, aunque todavía incompleta.

Datos de uno de los exiliados canarios/ Imagen cedida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Los datos analizados revelan que las personas identificadas representan apenas el 0,16% del total de fichas digitalizadas, lo que pone de manifiesto tanto la limitada capacidad de huida desde las islas —debido a su condición geográfica y al rápido control franquista— como la falta de registros completos.

De hecho, los investigadores ya señalan que faltan numerosos nombres conocidos de canarios y canarias que estuvieron en Francia, lo que evidencia que aún queda un importante trabajo de recuperación documental por realizar.

Perfiles de los exiliados

El perfil de estas personas refleja un exilio mayoritariamente masculino (más del 96%) y de origen obrero, con fuerte presencia de jornaleros, marineros y trabajadores no cualificados. También aparecen profesionales como médicos, abogados o periodistas, así como figuras relevantes vinculadas a la política republicana y al movimiento obrero.

Por otro lado, el estudio destaca la implicación política de muchos de estos exiliados, con un peso significativo de organizaciones sindicales como la CNT y la UGT, así como partidos como el PSOE o el PCE.

Uno de los archivos digitalizados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Algunos de estos exiliados canarios participaron también en la Resistencia francesa durante la ocupación nazi, mientras que otros sufrieron deportación a campos de concentración como Mauthausen y Gusen, donde se registran altas tasas de mortalidad.

Llamado a la colaboración ciudadana

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica destacó a través de una nota que esta iniciativa es clave para la memoria histórica, especialmente en territorios lejanos como Canarias, ya que facilita el acceso a archivos que de otro modo serían difíciles de consultar.

También hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la identificación de personas y completar los registros, ya que aún faltan muchos nombres de canarios exiliados en Francia entre 1939 y 1944.

Finalmente, la asociación subraya que la digitalización es especialmente importante porque muchos descendientes viven en América Latina y tienen difícil acceso a esta información, por lo que instan a las autoridades a seguir impulsando estos proyectos, que permiten reconectar con una parte fundamental de su historia.