Hasta ocho países europeos se unen a la propuesta de París para crear una disuasión nuclear «avanzada» ante las nuevas amenazas globales

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes su decisión de reforzar el arsenal nuclear del país frente a las actuales tensiones internacionales. Durante un discurso pronunciado en la base naval de Île Longue, en Brest, el mandatario ha lanzado una contundente advertencia sobre su posible uso disuasorio.

Macron ha asegurado que no dudará en utilizar este armamento si los intereses vitales de la nación se ven seriamente amenazados en este contexto de incertidumbre.

El presidente francés subrayó que ningún Estado, por poderoso o grande que sea, podría evitar o recuperarse de un ataque ejecutado con el arsenal galo.

Disuasión nuclear compartida en Europa

Bajo la contundente premisa de que «para ser libre hay que ser temido», Macron ha propuesto desarrollar una disuasión nuclear «avanzada» en todo el continente. Esta iniciativa busca hacer frente a la combinación de amenazas que se ciernen sobre Europa y ya cuenta con el respaldo inicial de ocho socios clave.

Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca han aceptado la propuesta para participar en ejercicios conjuntos de disuasión. El plan estratégico contempla el despliegue de fuerzas aéreas francesas en territorio aliado y la participación de estos países en actividades nucleares lideradas por París.

Además, el mandatario ha adelantado que Francia colaborará estrechamente con Londres y Berlín en el desarrollo tecnológico de misiles de muy largo alcance.

Control exclusivo y un nuevo submarino

A pesar de esta apertura militar hacia sus aliados, Macron ha dejado claro que la decisión final sobre un hipotético ataque nuclear no se compartirá con terceros países. El control seguirá estando exclusivamente en manos de la Presidencia francesa, una aclaración que responde a las fuertes críticas de partidos opositores como Agrupación Nacional.

El mandatario ha defendido que esta estrategia es perfectamente complementaria a la labor de la OTAN, pero insta a Europa a recuperar el control definitivo de su propia seguridad.

Este movimiento responde al desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados por parte de potencias como China y Rusia, aunque Macron niega tajantemente que se trate de una nueva carrera armamentística.

Como piedra angular de esta renovada estrategia, Francia ha confirmado que en el año 2036 botará un nuevo submarino nuclear equipado con misiles balísticos, bautizado como ‘L Invincible’.

Respaldo inmediato de los socios europeos

La propuesta de colaboración francesa ha generado rápidas reacciones de apoyo entre los principales líderes europeos implicados en el acuerdo. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado que Varsovia ya mantiene conversaciones formales con un grupo de aliados para impulsar este programa conjunto.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha garantizado la intención de Berlín de tomar medidas concretas antes de que finalice el presente año. Esta implicación germana incluirá la participación directa y activa de las fuerzas de Alemania en los ejercicios nucleares propuestos por el Elíseo.

En la misma línea, líderes como el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y su homólogo belga, Bart De Wever, han reafirmado que se unirán a la iniciativa para fortalecer el blindaje del continente.