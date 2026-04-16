La segunda edición de ‘Renueva Hogar’ es la feria de referencia en Canarias sobre reformas y modernización de viviendas donde se muestran las últimas novedades del sector

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, inauguró este jueves la segunda edición de ‘Renueva Hogar’, la feria de referencia en Canarias, dedicada a la reforma y modernización de la vivienda.

Afonso estuvo acompañado por el consejero de Industria, Manuel Fernández, y el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, en la apertura oficial de este evento que obtuvo «un rotundo éxito» en su primera edición, con la asistencia de casi 10.000 visitantes, «una cifra récord, que se espera superar este año».

El vicepresidente vinculó esta feria a la hoja de ruta estratégica que se impulsa desde la institución insular, «reflejando una administración que cree en la colaboración público-privada para dinamizar la economía insular y generar empleo especializado, con el objetivo de que Tenerife se consolide como un territorio de oportunidades para las empresas y de soluciones para los ciudadanos».

Afonso se refirió al sector de la construcción como «un pilar» de la economía, «que apuesta por la innovación continua, por la sostenibilidad, y aportando mucho valor, movilizando oportunidades de empleo».

Por su parte, el consejero de Industria destacó el papel del sector de la construcción como motor industrial, y en este sentido, aseguró que se apoya esta feria «porque el sector de la reforma y el equipamiento es un pilar fundamental de nuestra industria local», a lo que agregó que «con este evento, Tenerife se convierte en referente de este sector económico».

Vanguardia e innovación

En este espacio, resaltó Fernández, «45 empresas muestran que la vanguardia y la innovación están presentes en Tenerife, desde la domótica hasta las energías renovables, ofreciendo al consumidor final la seguridad de contratar a profesionales que cumplen con los más altos estándares».

El presidente de Fepeco señaló que «esta feria ofrece respuestas tangibles a la demanda de mejora habitacional en la isla» y puso en valor el papel de la Consejería de Industria del Cabildo, que ha supuesto un revulsivo para las empresas industriales.

Hasta el próximo domingo, los visitantes podrán acceder de forma gratuita a una oferta integral que abarca desde la carpintería, pintura y climatización hasta las casas prefabricadas y sistemas de seguridad.

El evento responde a una necesidad real detectada en el mercado, permitiendo a los ciudadanos comparar opciones y recibir asesoramiento especializado en un solo lugar, recoge el Cabildo en una nota.

Además del área comercial, el programa incluye charlas técnicas sobre el plan anticrisis para la eficiencia energética, asesoramiento inmobiliario y demostraciones de soluciones sostenibles para el hogar, consolidando a la feria como un espacio de formación y divulgación.