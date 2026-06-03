Las empresas aumentan los asientos y las frecuencias para garantizar el traslado cómodo de residentes y de turistas en el archipiélago

Las compañías aéreas y marítimas incrementarán sus plazas la próxima semana en el archipiélago canario. Esta medida responde a la alta demanda de los pasajeros que viajarán para asistir a los actos del Papa. Por lo tanto, el sector del transporte garantiza una conectividad óptima entre todas las islas durante esas fechas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las empresas de transporte adaptan sus servicios ante un evento excepcional en las islas.

El incremento de Binter

La compañía aérea Binter ya añade nuevas conexiones directas entre La Palma y Tenerife debido al masivo interés general. Principalmente, los residentes de la isla bonita solicitan estos billetes porque desean ver al Papa de cerca. Por este motivo, la aerolínea asegura los traslados en las jornadas más críticas.

El director comercial de Marketing y Comunicación de Binter, Miguel Ángel Suárez, confirma la introducción de un vuelo especial a primera hora. Asimismo, la empresa programa otro trayecto de refuerzo a última hora de la tarde para el regreso. De este modo, los usuarios disponen de opciones idóneas para viajar en el mismo día.

Además, la aerolínea opera estas rutas específicas con su avión principal para maximizar el espacio. Este modelo de aeronave ofrece la mayor capacidad de la flota con un total de 132 plazas operativas. Por otra parte, la dirección planifica ya vuelos chárter para colectivos de la península.

Los ajustes de Fred. Olsen

La naviera Fred. Olsen también modifica sus horarios habituales para el próximo 11 de junio con motivo de la misa. La empresa realiza cambios en la ruta de Fuerteventura para que los viajeros regresen por la noche. Su última salida desde Gran Canaria operará a las 10 de la noche.

Esta ruta marítima nocturna especial pondrá a la venta una oferta estimada de 1.600 plazas para el público. Igualmente, la compañía fija horarios especiales al día siguiente en otras islas de la provincia occidental. Los barcos conectarán Tenerife con La Gomera, La Palma y El Hierro.

Estos viajes complementarios ofrecerán cerca de 1.300 asientos disponibles para gestionar el importante volumen de ciudadanos. Adicionalmente, el personal del puerto dará indicaciones específicas a los pasajeros en los accesos. Los conductores utilizarán una vía alternativa prevista para estas jornadas de congestión.