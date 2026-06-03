El vicepresidente autonómico presenta un programa de ayudas directas que facilita la conciliación familiar y reduce la presión fiscal del colectivo

El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, presentó este miércoles el ‘Plan Respaldo’. Esta iniciativa del Gobierno autonómico busca proteger a los 148.000 autónomos de las islas ante las dificultades económicas actuales. Las nuevas medidas ofrecen ayudas directas y exenciones fiscales para frenar el abandono empresarial, especialmente entre los emprendedores más mayores.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Ser autónomo en el archipiélago se puede poner muy cuesta arriba con el paso de los años. Actualmente, Canarias destaca de forma negativa como una de las regiones españolas con menos autónomos mayores de 55 años.

Este panorama regional contrasta fuertemente con la media del resto del territorio nacional. En las demás comunidades, los profesionales senior consolidan mejor sus empresas y sufren una menor tasa de abandono.

Además, el autoempleo a esa edad surge habitualmente por una necesidad del mercado laboral y no por vocación. De hecho, seis de cada diez autónomos mayores crearon su negocio por obligación, aunque el 80 % posee habilidades de éxito.

Un paraguas de ayudas directas y conciliación

El Gobierno de Canarias activa el ‘Plan Respaldo Autónomo’ para revertir esta situación y tender una mano al sector. El proyecto incluye la conocida cuota cero durante los primeros 12 meses de actividad gracias a la Seguridad Social.

Asimismo, los trabajadores recibirán subvenciones para contratar a sustitutos en casos de baja por enfermedad o por embarazo. La iniciativa financia también el cuidado de menores de doce años con partidas directas de hasta 3.000 euros.

Por otro lado, el plan incentiva la contratación de nuevos empleados con ayudas directas. Los negocios obtendrán beneficios económicos si incorporan a jóvenes desempleadas o a mayores de 52 años.

Valoración positiva del sector empresarial

Los autónomos isleños valoran de forma muy positiva las ventajas que este programa aporta a la conciliación familiar. El colectivo agradece disponer de herramientas reales para equilibrar el negocio con la vida personal.

Elio Martín, secretario general de ATA Canarias, defiende el derecho a tener una vida privada con la calidad que merece. El representante recuerda que estas medidas de apoyo siempre respetan la atención necesaria que exige cada comercio.

Por último, el sector celebra la bajada de la presión fiscal mediante la exención del IGIC en las islas. Esta ventaja tributaria sitúa a Canarias como una comunidad pionera que alivia la mayor preocupación de sus trabajadores.