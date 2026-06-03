Las instituciones firman un convenio de 125.000 euros para acercar estas tecnologías emergentes a toda la ciudadanía majorera

El Cabildo de Fuerteventura y el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica firmaron hoy miércoles un convenio para desarrollar el proyecto de Inteligencia Artificial. Esta alianza busca mejorar la empleabilidad de los ciudadanos, modernizar la administración pública y abrir nuevas oportunidades económicas en toda la isla.

El Cabildo de Fuerteventura y el CET impulsan el uso de la Inteligencia Artificial / Cabildo de Fuerteventura

La presidenta insular, Lola García, suscribió el acuerdo junto a la consejera de Nuevas Tecnologías, Carmen Alonso. El presidente del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, Ruperto José Santana, también estampó su firma en el documento oficial. Esta cooperación busca situar a las personas en el centro de los avances tecnológicos actuales.

La iniciativa persigue la reducción de la brecha digital en el territorio mediante herramientas cotidianas. Además, el plan fortalece el tejido educativo y el entramado empresarial de la isla. Por este motivo, las instituciones consideran prioritario acercar el conocimiento tecnológico a los hogares.

El proyecto cuenta con un presupuesto total que ronda los 125.000 euros. La corporación insular financia esta cuantía económica a través de las partidas del FDCAN. De esta manera, el gobierno garantiza los recursos financieros para asegurar el éxito del programa.

Plan estratégico y objetivos sociales

La Consejería de Nuevas Tecnologías impulsa esta actuación mediante su Plan Estratégico de Subvenciones. El departamento enfoca sus esfuerzos en la materia de informática y en la generación de nuevas oportunidades. Por consiguiente, la administración busca consolidar un modelo social moderno y eficiente.

El ecosistema de innovación de Fuerteventura recibirá un impulso definitivo con estas acciones. El convenio incluye campañas de sensibilización, talleres de formación avanzada y tareas de acompañamiento continuo. Asimismo, los expertos ofrecerán asesoramiento directo a los agentes sociales implicados.

Los responsables del proyecto coordinaron los contenidos con el consejero de Innovación, Rayco León. La consejera de Promoción Económica, Nuria Cabrera, también participó en el diseño del programa formativo. De esta forma, el Cabildo asegura una visión transversal en la aplicación tecnológica.

Actividades formativas y divulgación

El programa desarrollará diferentes acciones formativas centradas en el uso ético y responsable de la IA. Las aulas acogerán a estudiantes y profesores para analizar el impacto real de estas tecnologías. En consecuencia, las aulas majoreras se adaptarán mejor a la realidad del mercado laboral.

La organización celebrará jornadas divulgativas especiales para analizar el impacto del proyecto en la isla. Los coordinadores también preparan sesiones específicas de orientación tecnológica y profesional para los jóvenes.

El Clúster Canarias Excelencia Tecnológica agrupa a las principales empresas del sector digital en las islas. Su misión principal promueve la transformación digital y la transferencia activa del conocimiento. Finalmente, la asociación aporta su experiencia para implantar con éxito estas tecnologías emergentes.