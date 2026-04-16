Será a partir de las 18:00 horas y Televisión Canaria ofrecerá en directo esta presentación del himno, en el que han participado 1.500 voces de Gran Canaria, Tenerife, Madrid y Barcelona

Solo de Canarias, se escucharán esta tarde 600 voces en el himno de la visita oficial del Papa a España. En total, sumando las de Barcelona y Madrid, se han unido para esta grabación 1.500 personas en un monumental coro. Son feligreses de colegios, parroquias, asociaciones y comunidades de las diócesis de esas ciudades, que le darán la bienvenido al Santo Padre entre el 6 y el 12 de junio.

Lo puedes seguir en directo en este enlace:

El himno se ha grabado en las islas en la Catedral de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, con 400 participantes; y en la Catedral de La Laguna, en Tenerife, donde se dieron cita más de 200 personas.

También tendrá acento canario la composición de este tema. El productor musical tinerfeño Pablo Cebrián es uno de los responsables de la banda sonora oficial de la visita del papa León XIV.

Cebrián ya adelantó que reflejará varias puntos principales. Tanto el motivo principal del viaje (la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia), como la continuación de la agenda que dejó pendiente el papa Francisco. Incluye su paso por Canarias y la atención al fenómeno migratorio.