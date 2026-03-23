La composición del himno es una propuesta musical de carácter coral con más de 1.500 voces de Gran Canaria, Tenerife, Madrid y Barcelona

Gran Canaria y Tenerife participan en la grabación de un himno para la visita del Papa / Reuters

Un coro formado por más de 1.500 voces de colegios, parroquias, asociaciones y comunidades de las diócesis de Gran Canaria, Tenerife, Madrid y Barcelona ha grabado este fin de semana el himno con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

Según han explicado las cuatro diócesis que recibirán al Pontífice, la composición del himno, en la que han participado varios artistas, se ha concebido como «una propuesta musical de carácter coral» que busca representar «la diversidad y riqueza del conjunto del país«.

Más de 600 participantes en Canarias

En la Catedral de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, los más de 400 participantes de diferentes edades y procedencias, trabajaron durante varias horas «para empastar sus voces en un gesto común de bienvenida al Papa, simbolizando una Iglesia viva, unida y abierta«, según ha informado la diócesis.

A su vez, en la Catedral de La Laguna, en Tenerife, se dieron cita más de 200 personas, niños y mayores, de distintos coros de la isla. A lo largo de la mañana, el obispo de la diócesis nivariense, Eloy Santiago, se hizo presente para agradecer a los cantantes y a los técnicos su participación en la iniciativa, e invitarles a formar parte de la próxima visita del Papa, inscribiéndose como voluntarios.

Por su parte, la directora de música del himno del Papa en Tenerife, Estefanía Benedicto, perteneciente a la parroquia de El Pilar de Santa Cruz, se mostraba al final de la mañana satisfecha y feliz por el resultado.

Vídeo oficial del himno

La grabación formará parte del vídeo oficial del himno que acompañará la visita papal. La obra musical, por el momento, no ha sido presentada públicamente.

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, se dirigió a los participantes insistiendo en que lo vivido no debía quedarse en algo puntual. «No dejéis de cantar juntos. Hoy lo hacemos para preparar la visita del Papa, pero tiene que continuar después. Porque otros os escucharán y querrán cantar también. Y eso es lo importante, que esto se contagie», destacó.

En Barcelona, la Sagrada Familia fue el escenario del encuentro musical en su nave central, donde un centenar de voces se reunieron para ensayar y grabar el himno.